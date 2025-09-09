Les familles invitées à venir déterrer les vestiges automobiles de la pointe de Moisie

Emilie Caron-Wart 3:02 PM - 9 septembre 2025
Temps de lecture :

Les vestiges automobiles enfouis à la pointe de Moisie seront déterrés en septembre. Photo Annie Pelletier

Des artistes et l’OBV Duplessis proposent à la pointe de Moisie « Devenez archéologue d’un jour », une activité qui allie l’apprentissage de procédures de fouilles, une redécouverte patrimoniale et la contribution à une création artistique.

« On [OBV Duplessis] est partenaire avec des artistes qui veulent récupérer des pièces de voitures pour les valoriser. Donc, nous, de creuser avec eux, ça fait partie de leur démarche artistique », explique Julie Fouquette Viens, agente de projets pour OBV Duplessis.

Cette activité est un partenariat entre l’organisme à but non lucratif et deux artistes, dont la Septilienne Johanne Roussy et une de ses collègues artistes de Trois-Rivières, Annie Pelletier.

L’Organisme de bassins versants Duplessis (OBV) y voit une occasion de redécouvrir l’histoire d’un lieu emblématique et d’échanger sur les enjeux qui touchent la pointe de Moisie avec les habitants, tout en participant à une simulation de fouille archéologique interactive.

« En faisant les activités publiques, on souhaite que les gens viennent, oui, pour participer avec nous à la découverte de ces vestiges-là, mais on veut aussi discuter du lieu, du pourquoi les véhicules se sont ramassés à cet endroit-là », indique Mme Fouquette.

L’activité se déroulera sur trois samedis consécutifs à partir du 13 septembre, de 9 h à 12 h. Les présentations offertes seront différentes toutes les semaines.

Pour la première semaine, les invités seront Tatum Milmore, anthropologue et Samuelle Durocher, chargée de dossier en saine gestion des ressources et terres publiques chez Environnement Côte-Nord. La présentation de Mme Durocher sera « La Pointe de Moisie, entre richesse écologique et pressions humaines ».

Vous pouvez vous inscrire via la page Facebook de l’OBV Duplessis, ou par téléphone (418 960-1246, poste 1).

