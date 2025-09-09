La glace prend forme à l’aréna Conrad-Parent de Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 11:18 AM - 9 septembre 2025
Temps de lecture :

Quelques couches de blanc de plus, le lignage et d’autres couches pour la surface glacée et les activités à l’aréna Conrad-Parent pourront débuter au début de la semaine prochaine. Photo Sylvain Turcotte

Les activités à l’aréna Conrad-Parent de Sept-Îles devraient débuter la semaine prochaine. Les bris de conduite révélés à la fin août sont réparés. 

Les pièces brisées aux trois bris ont été remplacées. « On ne perd plus de saumure », indique le superviseur des arénas de la Ville de Sept-Îles, Éric Smith.

L’heure est maintenant à la préparation de la surface glacée du vétuste aréna Conrad-Parent, en voie d’être remplacé.

Au moins une autre couche d’eau sera ajoutée, pour par la suite y aller de la peinture pour les lignes et l’installation des logos, cet après-midi (9 septembre).

Les employés de l’aréna travailleront dès demain à monter le niveau de la glace. « Ça prend au moins un pouce et un quart », fait savoir M. Smith. 

Les activités devraient débuter lundi ou mardi, « pour les petites catégories » au niveau du hockey et de la ringuette. Les associations ont été avisées.

Le superviseur redoute la formation de la glace en fin de course, du côté ouest de la patinoire, situation qui a été problématique dans les dernières années

« C’est peut-être dû à du sel cristallisé qui fait que la saumure ne passe pas, mais on ne peut pas défaire toute la dalle de béton », dit-il.

La saison à l’aréna Conrad-Parent commencera donc une dizaine de jours plus tard que ce qui était prévu, soit le 4 ou 5 septembre. Un retard qui aurait pu être plus long, car la pièce attendue devait être livrée que la semaine prochaine. Le portrait sera plus juste jeudi. 

