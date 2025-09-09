Financement du nouvel aréna de Sept-Îles : des annonces bientôt avec Alouette et SFPPN

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:28 AM - 9 septembre 2025
Temps de lecture :

Le chantier du nouvel aréna de Sept-Îles s'est amorcé en mai 2025 Photo Vincent Rioux-Berrouard

Des annonces d’ententes avec Aluminerie Alouette et la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFPPN) pour le financement du nouvel aréna de Sept-Îles devraient bientôt être effectuées.

C’est ce qui a été mentionné par la directrice générale de la Ville de Sept-Îles, Catherine Lauzon, lors de la séance du conseil du 8 septembre.

« Il y a des annonces qui s’en viennent. Il faut laisser le temps à l’administration de ficeler les ententes. Je vous confirme qu’il y a de très bonnes annonces qui s’en viennent », dit-elle.

Actuellement, la Ville mène des discussions avec les grandes entreprises de la région.

« SFPPN et Alouette y croient [au projet d’aréna] », ajoute Mme Lauzon.

Pour l’instant, une seule contribution financière a été confirmée. Il s’agit de Rio Tinto IOC qui a annoncé une aide de 750 000$ en juin dernier.

Des négociations sont aussi en cours avec le conseil de la communauté de Uashat mak Mani-utenam, a confié le maire de Sept-Îles, Denis Miousse.

Le coût total pour le nouvel aréna est de 78,5 M$, lorsqu’on inclut les taxes applicables, les frais de surveillance de chantier et les frais de financement.

Un apport de 10 M$ de la part de la grande entreprise et du milieu est souhaité par la Ville pour financer le projet. Le gouvernement du Québec a déjà annoncé une aide de 20 M$ pour le nouvel aréna.

