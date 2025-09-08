Une médaille au cou pour les filles U10 du Club de soccer Nordsoc de Sept-Îles 

Quatre équipes du Club Nordsoc de Sept-Îles se trouvaient en compétition en fin de semaine. Les filles du U10 F sont passées près des grands honneurs au Tournoi de soccer Impérial de Québec, terminant avec la médaille d’argent.

Les joueuses des entraîneurs Sara Gagnon-Chénier et Patric Pelletier se sont avouées vaincues en finale de leur catégorie, après un parcours de trois victoires en phase préliminaire et un gain en demi-finale. Elles ont perdu 2-1, sur un but marqué en fin de rencontre, contre les Phénix des Rivières (Québec), une équipe que les Septiliennes avaient eu le dessus, 4-3, plus tôt dans la compétition.

Dans le U9 M, la formation septilienne dirigée par Olivier Brassard a vu son tournoi s’arrêter avec une nulle à sa troisième partie, une rencontre au cours de laquelle elle tirait de l’arrière 4-0. Quelques poteaux, des déviations ainsi que le temps qui manquait à la fin aura privé l’équipe d’une place en finale. Les Septiliens avaient précédemment remporté un match et perdu l’autre.

Quant aux U10 M de Guillaume Maloney, ils ont encaissé trois défaites. « L’équipe était tout de même de calibre, mais malheureusement n’a pas su contrer des attaques dévastatrices et concrétiser sur leurs bons jeux. Tout de même une très belle expérience pour les gars », a fait savoir le président du Club Nordsoc, Yan Rivard.

Les U12 M de William Desbiens ont présenté la même fiche. « Malgré tout, les jeunes ont apprécié leur expérience et ont appris beaucoup dans ce premier tournoi pour le Nordsoc depuis longtemps. Ils ont gagné en expérience et cela en aidera certains pour la suite, qui iront au Tournoi des sélections régionales l’été prochain », a mentionné M. Rivard.

Dans l’ensemble, le président du Club de soccer Nordsoc de Sept-Îles parle d’une belle expérience.

« Nos jeunes ont pu se dépasser, apprendre malgré quelques défaites et aussi se mesurer à des adversaires de calibre lors de ce tournoi. Ils ont tous su garder la tête haute et représenter la région en donnant tout ce qu’ils avaient sur le terrain », a-t-il laissé savoir.

Ce tournoi couronnait la saison estivale. Une ligue d’automne est en cours pour les U10 et U12.