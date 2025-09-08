Un rattrapage salarial pour les employés de Tshiuetin Solutions industrielles

Un nouveau de contrat de travail prévoit une augmentation de 18 % dès la première année pour les employés de Tshiuetin Solutions industrielles.

Le syndicat des Métallos représente une cinquantaine d’employés. La majorité d’entre eux sont innus. Les travailleurs effectuent des opérations d’entretien industriel, notamment le débrasquage des cuves de l’Aluminerie Alouette à Sept-Îles.

« Nous sommes très fiers d’avoir pu obtenir ce contrat. C’est grâce à la mobilisation des membres qui se sont tenus debout devant l’employeur qu’on a réussi à faire du rattrapage par rapport à d’autres entreprises qui font un travail similaire », explique le président de l’unité syndicale membre de la SL 7065, Steven Fontaine.

Les travailleurs obtiennent une augmentation de 28 % sur quatre ans. Dès la première année du nouveau contrat de travail, ils recevront une hausse de 18 %, ce qui représente une augmentation de 5 $ de l’heure. Par la suite, les augmentations seront de 3 % pour les deux années subséquentes et 4 % pour la dernière année. Le nombre de jours en congé payé en cas de deuil a également été bonifié, passant de 3 à 5. Un montant forfaitaire de 3000 $ a été octroyé comme rétroactivité salariale.

Les travailleurs avaient en poche un mandat de grève générale illimité qui n’a pas servi finalement.

« Nous sommes très contents que nos membres aient pu obtenir le rattrapage mérité et demandé depuis plusieurs années. C’est important qu’il puisse être payé un salaire comparable pour un travail comparable », souligne le représentant syndical Robert Roy.