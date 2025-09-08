Remaniement ministériel : les députés nord-côtiers attendent la décision de François Legault

Par Vincent Rioux-Berrouard 1:21 PM - 8 septembre 2025
Les deux députés de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain et Yves Montigny, sauront mercredi s'ils feront partie du prochain conseil des ministres. Photo Facebook

Les deux députés de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain et Yves Montigny, sont dans l’attente à savoir s’ils feront partie du prochain conseil des ministres du gouvernement du Québec.

« Pour la suite des choses, c’est la prérogative du premier ministre. On va attendre sa décision, mais on sera toujours aussi engagé », affirme la députée de Duplessis et ministre de l’Emploi, Kateri Champagne Jourdain.

En 2022, elle était devenue la première députée de Duplessis à accéder au conseil des ministres.

Pour ce qui est de Yves Montigny, ce dernier n’est pas ministre. Toutefois, le journaliste Tommy Chouinard, qui est chef du bureau parlementaire à Québec pour La Presse, cite le nom du député de René-Lévesque parmi les députés d’arrière-ban qui pourraient intégrer le conseil des ministres.

Le principal intéressé rappelle que la décision revient à François Legault et qu’il y a plusieurs bons candidats au sein de l’équipe de la Coalition avenir Québec (CAQ) pour être ministre.

« L’équipe des députés et des ministres de la CAQ c’est une équipe extrêmement compétente. Il y a du choix amplement et on fait une équipe du tonnerre », affirme Yves Montigny.

C’est mercredi que François Legault dévoilera son nouveau conseil des ministres.

