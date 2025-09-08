Patrick Hudon sera candidat à la mairie de Sept-Îles

Patrick Hudon tentera pour une deuxième fois de devenir maire de Sept-Îles.

Le principal intéressé a confirmé sa candidature, lundi matin, dans une publication sur les réseaux sociaux.

« Aujourd’hui, je vous annonce que je serai candidat à la mairie de Sept-Îles lors de la prochaine élection. Après plus d’un an de réflexion et de travail, je suis convaincu qu’ensemble, nous pouvons Faire mieux, Rêver mieux! », écrit-il.

En 2023, il s’était présenté à l’élection partielle pour la mairie de Sept-Îles. Il avait terminé deuxième avec 18,4% des votes.

Avec M.Hudon, une seule autre personne a confirmé qu’elle allait déposer sa candidature pour la mairie. Il s’agit de la conseillère municipale du district de Ferland, Guylaine Lejeune.

L’actuel maire de Sept-Îles, Denis Miousse, a annoncé qu’il ne se représenterait pas.

Les élections municipales se tiendront le 2 novembre 2025