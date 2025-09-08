Patrick Hudon sera candidat à la mairie de Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 7:53 AM - 8 septembre 2025
Temps de lecture :

Patrick Hudon Photo Vincent Rioux-Berrouard

Patrick Hudon tentera pour une deuxième fois de devenir maire de Sept-Îles.

Le principal intéressé a confirmé sa candidature, lundi matin, dans une publication sur les réseaux sociaux.

« Aujourd’hui, je vous annonce que je serai candidat à la mairie de Sept-Îles lors de la prochaine élection. Après plus d’un an de réflexion et de travail, je suis convaincu qu’ensemble, nous pouvons Faire mieux, Rêver mieux! », écrit-il.

En 2023, il s’était présenté à l’élection partielle pour la mairie de Sept-Îles. Il avait terminé deuxième avec 18,4% des votes.

Avec M.Hudon, une seule autre personne a confirmé qu’elle allait déposer sa candidature pour la mairie. Il s’agit de la conseillère municipale du district de Ferland, Guylaine Lejeune.

L’actuel maire de Sept-Îles,  Denis Miousse, a annoncé qu’il ne se représenterait pas. 

Les élections municipales se tiendront le 2 novembre 2025

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Spectacle interactif pour enfants à la bibliothèque Alice-Lane

Un accident sur le chantier de la rue Smith à Sept-Îles

Un voyage au bout du monde sur les écrans de la Côte-Nord

Emplois vedettes

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

INSPECTEUR OU INSPECTRICE DE CHANTIER

Commission de la construction du Québec
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Spectacle interactif pour enfants à la bibliothèque Alice-Lane

Consulter la nouvelle
Actualité

Un accident sur le chantier de la rue Smith à Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 07 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord