Le Pôle d’enseignement supérieur de la Côte-Nord trace ses priorités

Par Johannie Gaudreault 10:23 AM - 8 septembre 2025
De gauche à droite et de bas en haut, David Beaudin, directeur général du Cégep de Sept-Îles, Guylaine Malaison, directrice de la Formation continue et des centres d’études de l’UQAC, Marie-Ève Vaillancourt, directrice des études du Cégep de Sept-Îles, Mohamed Bouazara, vice-recteur à la recherche, à la création, à l’innovation et aux partenariats de l’UQAC, Dominique Marquis, vice-rectrice à la formation et à la recherche de l’UQAR, Michel Dufour, coordonnateur de l’antenne de l’UQAR à Baie-Comeau, Odette Lavigne, coordonnatrice du PESCN, Stéphanie Coll, directrice des études du Cégep de Baie-Comeau, et Manon Couturier, directrice générale du Cégep de Baie-Comeau Photo courtoisie

Les dirigeants du Pôle d’enseignement supérieur de la Côte-Nord (PESCN) ont établi les grandes orientations qui guideront leurs actions pour la prochaine année.

Ils se sont réunis les 26 et 27 août derniers dans le cadre d’un lac-à-l’épaule à Baie-Comeau. La rencontre visait à définir des priorités communes pour accroître l’accessibilité et la visibilité de l’enseignement supérieur sur l’ensemble du territoire nord-côtier.

« Cette année, le Pôle d’enseignement sera davantage présent sur le territoire afin de concrétiser sa vision, soit de rendre l’enseignement supérieur accessible pour tous sur la Côte-Nord et devenir un acteur incontournable pour la valorisation des études supérieures », a affirmé Odette Lavigne, coordonnatrice du PESCN.

Une concertation régionale pour l’avenir des jeunes

Le PESCN regroupe les deux cégeps de la région, soit le Cégep de Baie-Comeau et le Cégep de Sept-Îles, l’Université du Québec à Chicoutimi (campus de Sept-Îles) ainsi que l’antenne de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) à Baie-Comeau.

En unissant leurs forces, ces établissements cherchent à répondre aux besoins particuliers du territoire en matière de formation supérieure.

Cette concertation entre le milieu académique et les partenaires socioéconomiques vise à mettre en place des solutions concrètes pour encourager les jeunes à poursuivre leurs études et à s’outiller pour contribuer au développement de leur région.

Des chantiers adaptés aux enjeux nord-côtiers

Les membres du comité d’orientation et du comité de mise en œuvre ont notamment discuté de projets dans des secteurs stratégiques comme le génie, la santé et l’éducation. Ces chantiers répondent à des enjeux bien réels pour la Côte-Nord, où la main-d’œuvre qualifiée est en forte demande.

En misant sur des programmes et des initiatives qui reflètent les réalités du territoire, le Pôle souhaite favoriser l’employabilité des diplômés et stimuler l’intérêt pour des carrières en lien direct avec les besoins régionaux.

Au-delà de l’offre de formation, le PESCN veut aussi accroître sa présence dans la communauté. L’objectif est de mieux faire connaître les possibilités qui existent déjà et de développer de nouveaux projets en collaboration avec les acteurs locaux. Cette stratégie vise à rapprocher l’enseignement supérieur des citoyens et à renforcer son rôle dans la vitalité culturelle, sociale et économique de la Côte-Nord.

