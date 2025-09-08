Fermeture du boulevard Vigneault à Sept-Îles en raison de travaux

Le boulevard Vigneault, le chemin menant vers le parc industriel à la hauteur du parc Ferland à Sept-Îles, sera fermé pour une partie de la soirée du 8 septembre.

La Société ferroviaire et portuaire (SFP) Pointe-Noire procèdera à des travaux de réfection du passage à niveau.

Ça se fera entre 19 h et minuit. Le boulevard Vigneault sera donc fermé à la circulation durant cette période.

Des signaleurs seront postés sur place pour permettre le passage de véhicules d’urgence, en cas de besoin.

En cas d’urgence, les autorités peuvent contacter le responsable du chantier de la SFP Pointe-Noire au 418 961-5153.