Fermeture du boulevard Vigneault à Sept-Îles en raison de travaux

Par Sylvain Turcotte 12:55 PM - 8 septembre 2025
Temps de lecture :

La SFP Pointe-Noire ira de travaux de réfection au passage à niveau du boulevard Vigneault du parc industriel. Photo Courtoisie

Le boulevard Vigneault, le chemin menant vers le parc industriel à la hauteur du parc Ferland à Sept-Îles, sera fermé pour une partie de la soirée du 8 septembre.

La Société ferroviaire et portuaire (SFP) Pointe-Noire procèdera à des travaux de réfection du passage à niveau. 

Ça se fera entre 19 h et minuit. Le boulevard Vigneault sera donc fermé à la circulation durant cette période.

Des signaleurs seront postés sur place pour permettre le passage de véhicules d’urgence, en cas de besoin.

En cas d’urgence, les autorités peuvent contacter le responsable du chantier de la SFP Pointe-Noire au 418 961-5153.

