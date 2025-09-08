De nouvelles ententes de services à négocier entre ITUM et Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles et Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam (ITUM) souhaitent conclure de nouvelles ententes de services.

Une résolution à cet effet a d’ailleurs été votée par les élus septiliens lors de la séance du conseil du 8 septembre.

Dans les prochaines semaines, les discussions porteront sur le renouvellement d’ententes existantes. Il sera question de la fourniture en eau potable, le traitement des eaux usées, l’utilisation du lieu d’enfouissement technique, la protection incendie et l’entretien des rues mitoyennes.

Les deux parties souhaitent également élargir leurs partenariats quant à l’accès aux installations de loisirs, ainsi qu’en matière de services animaliers, dont le mandat est confié à la SPCA Côte-Nord.

« Nous partageons plusieurs enjeux communs avec nos voisins de Uashat mak Mani-Utenam, ainsi qu’une volonté partagée d’offrir des services de qualité à nos citoyens. C’est dans cet esprit d’ouverture et de respect que nous nous engageons à conclure de nouvelles ententes qui contribueront à renforcir et à développer les partenariats qui nous unissent », affirme le maire de Sept-Îles, Denis Miousse, par voie de communiqué.

Une fois adoptées, les ententes seront soumises à l’approbation du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.