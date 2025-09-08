Baseball | L’or pour les équipes 11U de la Côte-Nord

Baseball Côte-Nord misait sur cinq équipes pour les dernières compétitions de la saison. Ses équipes 11U (A et B) ont brillé cette fin de semaine en décrochant l’or

Les Super Régionaux bouclaient la saison de la plupart des équipes de la classe B du 5 au 7 septembre. Pour le A, les Championnats provinciaux étaient à l’horaire.

Les porte-couleurs de la Côte-Nord dans la classe 11U B ont triomphé à Trois-Pistoles, remportant leurs trois parties, dont la finale contre les Tigres de Delta (Laval). Les Nord-Côtiers n’ont concédé que quatre points lors de la compétition dans le Bas-Saint-Laurent.

Dans le A, la formation de la Côte-Nord 11U A s’est illustrée aux Championnats provinciaux de sa catégorie, tenue à Le Gardeur. Elle a signé un parcours de quatre victoires, dont celle au duel ultime, gagné 8-4 face aux Bisons de Saint-Eustache.

Parmi les autres équipes régionales à l’oeuvre en fin de semaine dernière, le 9U A a vu sa route s’arrêter en demi-finale, à Varennes, contre les éventuels champions, les Angels de Blainville.

De son côté, le 13U B de la Côte-Nord a terminé son tournoi à Rivière-du-Loup avec une victoire et deux revers. Quant au 13U A, en action à Varennes, il a perdu ses deux parties par un point.

La saison 2025 de Baseball Côte-Nord se terminera avec la participation de sa formation 15U B aux Super Régionaux des 19, 20 et 21 septembre à Shawinigan.