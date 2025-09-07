Un voyage au bout du monde sur les écrans de la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 11:45 AM - 7 septembre 2025
Le film Antarctique sera présenté sur grand écran dans la région. Photo courtoisie

Les cinéphiles de la Côte-Nord auront bientôt l’occasion de plonger au cœur de l’Antarctique grâce aux Aventuriers Voyageurs. 

Le film Antarctique, aux confins du monde, réalisé par la Française Solène Desbois, sera présenté à la Salle Shed-à-Morue de Havre-Saint-Pierre dès le 23 septembre, puis aux cinémas Ciné-Centre de Baie-Comeau et de Sept-Îles à partir du 30 septembre.

Ce premier film de la saison 2025-2026 propose une odyssée au sein de paysages spectaculaires, ponctuée d’escales marquantes, dont l’île de la Géorgie du Sud. Entre glaciers imposants, faune sauvage et témoignages de scientifiques, le documentaire met en lumière la beauté fragile d’un continent mythique, rarement accessible au grand public.

Une réalisatrice inspirée par les pôles

Globe-trotteuse et passionnée d’exploration, Solène Desbois a sillonné l’Asie et l’Océanie avant de se consacrer aux régions polaires. Après plusieurs expéditions en Arctique et en Antarctique, elle signe un film qui mêle émerveillement et sensibilisation.

Son approche vise à transmettre, notamment aux plus jeunes, l’importance de préserver ces territoires uniques.

Avec Antarctique, le public nord-côtier est convié à un périple visuel et humain au bout du monde, entre découverte, émerveillement et réflexion sur l’avenir de notre environnement.

La réalisatrice Solène Desbois au Nunavut. Photo Laurence Fischer

