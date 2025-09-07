QS réclame un moratoire sur tous les projets de transformation numérique de l’État

Québec solidaire (QS) demande un moratoire sur tous les nouveaux projets de transformation numérique du gouvernement du Québec jusqu’à ce que la commission Gallant rende son rapport et «que ses recommandations soient mises en oeuvre».

Dans un communiqué émis dimanche matin, la porte-parole de QS, Ruba Ghazal, exige même que ce moratoire ne soit levé qu’une fois que l’Unité permanente anticorruption (UPAC) et l’Autorité des marchés publics (AMP) auront terminé leurs enquêtes respectives sur le virage numérique à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) qui a connu de nombreux ratés et d’importants dépassements de coûts.

Le virage numérique de la SAAQ, qui comprend la plateforme SAAQclic, devrait coûter au moins 1,1 milliard $, a indiqué l’hiver dernier le Vérificateur général du Québec (VGQ), soit au moins 500 millions $ de plus que le budget initial.

«La commission Gallant nous a tristement démontré que les ministres de la CAQ n’ont absolument aucun contrôle sur les dépassements de coûts. À l’heure actuelle, 14 projets numériques sont en dépassement de coûts de plus de 30 %. C’est énorme!», a déclaré Mme Ghazal.

Québec solidaire réclame également un moratoire sur tout nouveau dépassement de coûts, à moins qu’il soit approuvé par un vote des élus de l’Assemblée nationale.

«François Legault doit faire la seule chose sensée et mettre sur pause tous les nouveaux contrats numériques», a ajouté Mme Ghazal.

Québec solidaire déplore notamment que «le projet de Réseau national intégré de radiocommunication (RENIR) coûtera plus de 1 milliard $ au lieu des 150 millions $ prévus initialement, en raison de l’embauche de consultants externes payés 1000$ l’heure».

«Pour le projet SAAQclic, les honoraires de la sous-traitance au privé s’élevaient jusqu’à 350$ l’heure», souligne le communiqué de QS.