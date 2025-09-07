La saint Étienne et moisson-partage à l’église de Franquelin

L’église de Franquelin renoue avec sa traditionnelle journée de financement d’automne, initiée il y a plusieurs années.

Les 12 et 13 septembre, grâce à la générosité des personnes qui cultivent des jardins ou qui confectionnent de bons mets dans leur cuisine, l’église offrira ces produits au profit de ses activités paroissiales.

Ce n’est pas tout. À cette vente s’ajoute désormais un spectacle-bénéfice avec des artistes et un conteur local. Il se tiendra de 19 h à 22 h le vendredi 12 septembre dans l’église.

Le lendemain, dès 9 h, il sera possible de se procurer les délicieux produits mis en vente dans la salle abbé Charles Doyon. À 11 h 30, un dîner hot-dogs et du maïs seront servis.

En après-midi, à 13 h, aura lieu un bingo cadeaux avec de nombreux prix offerts par Michel Lévesque. La messe de la saint Étienne est prévue à 15 h 30 et c’est après la célébration que le tirage du moitié-moitié sera effectué. La personne gagnante est assurée de recevoir plus de 600 $, selon Jean-Émile Valois.

« Bienvenue et merci de votre participation qui nous permet de continuer notre mission comme catholiques à Franquelin », conclut M. Valois, un des organisateurs.