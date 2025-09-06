Un requin blanc frôle un bateau à Godbout 

Par Anne-Sophie Paquet-T. 11:00 AM - 6 septembre 2025
Temps de lecture :

Le requin blanc Dold, suivi par balise GPS dans ses migrations entre la Floride et la Côte-Nord, a été aperçu au large de Godbout le 2 septembre. Photo Shark Tracker

Le 2 septembre dernier, une sortie de pêche familiale au large de Godbout s’est transformée en une rencontre à couper le souffle pour Marc-Antoine Tassé et ses proches.

L’entrepreneur derrière Godbout Aventure a eu la surprise de voir surgir à seulement quelques mètres de son embarcation un visiteur inattendu : un requin blanc, vraisemblablement le spécimen surnommé Dold.

« C’est vraiment un moment à couper le souffle, pas quelque chose qu’on vit souvent », a confié Marc-Antoine Tassé en entrevue au journal Le Manic.

L’animal aurait été identifié grâce à une balise GPS fixée sur son aileron. « Je l’ai vu clairement, c’était une grosse puce rouge d’environ trois pouces. Tout porte à croire que c’était Dold, observé à Cap-Chat le 30 août », lance-t-il. D’après l’entrepreneur, un requin blanc peut parcourir de 50 à 100 km par jour, donc il est fort probable qu’il s’agissait de Dold provenant de la Floride. 

Une apparition soudaine

Ce qui devait être une simple pêche à la morue s’est vite transformé en scène digne d’un documentaire.

Après avoir ressenti une attaque sur une prise, Marc-Antoine Tassé a aperçu de grands remous à la surface. Quelques instants plus tard, le squale est apparu à trois pieds du bateau. « Il a frôlé ma canne et est venu se tourner tout près de nous. On voyait même ses branchies flotter dans l’eau. C’était à la fois magnifique et stressant », raconte-t-il.

Bien que la vidéo captée par la famille soit de qualité moyenne, les témoins affirment que la scène était d’une clarté saisissante. « En vrai, on l’a vraiment bien vu. Il est venu rôder autour comme par curiosité ».

Prudence recommandée

Si l’observation émerveille, elle rappelle aussi la prudence à adopter sur le fleuve. « Je ne voulais pas faire peur aux gens en publiant une vidéo, mais sensibiliser », explique-t-il. « Les kayakistes, les adeptes de planche à pagaie et les plongeurs doivent savoir qu’il y a des requins dans notre secteur ».

Selon lui, la présence accrue de grands prédateurs marins dans l’estuaire du Saint-Laurent pourrait être liée à deux facteurs soit, l’abondance de nourriture, notamment les phoques et les poissons de fond, ainsi que le réchauffement des eaux. « Je crois que ce sera de plus en plus courant de voir ces animaux dans nos parages », avance-t-il.

Un phénomène rare sur la Côte-Nord

Bien que des observations ponctuelles aient déjà été signalées dans la région, notamment à Forestville et Portneuf-sur-Mer en 2019, ou encore aux Îlets Caribou plus récemment, les pêcheurs locaux confirment que jamais auparavant un requin blanc n’avait été aperçu si près de Godbout.

Pour Marc-Antoine Tassé, cette rencontre vient renforcer la vocation de son entreprise. « Notre but, c’est de faire découvrir toute la richesse de notre fleuve. On voit souvent des baleines, mais vivre ça, ici, dans notre secteur, c’est unique. C’est quelque chose que je n’aurais jamais imaginé vivre », conclut-il. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Conseil municipal de Baie-Comeau : des travaux à l’agenda

Yann Quenet et son Baluchon : il fait le tour du monde avec son petit voilier

Défi 24h de survie: 35 065 $ amassés et une 2e édition confirmée

Emplois vedettes

INSPECTEUR OU INSPECTRICE DE CHANTIER

Commission de la construction du Québec
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Conseil municipal de Baie-Comeau : des travaux à l’agenda

Consulter la nouvelle

Yann Quenet et son Baluchon : il fait le tour du monde avec son petit voilier

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 07 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord