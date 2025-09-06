Un requin blanc frôle un bateau à Godbout 

Le 2 septembre dernier, une sortie de pêche familiale au large de Godbout s’est transformée en une rencontre à couper le souffle pour Marc-Antoine Tassé et ses proches.

L’entrepreneur derrière Godbout Aventure a eu la surprise de voir surgir à seulement quelques mètres de son embarcation un visiteur inattendu : un requin blanc, vraisemblablement le spécimen surnommé Dold.

« C’est vraiment un moment à couper le souffle, pas quelque chose qu’on vit souvent », a confié Marc-Antoine Tassé en entrevue au journal Le Manic.

L’animal aurait été identifié grâce à une balise GPS fixée sur son aileron. « Je l’ai vu clairement, c’était une grosse puce rouge d’environ trois pouces. Tout porte à croire que c’était Dold, observé à Cap-Chat le 30 août », lance-t-il. D’après l’entrepreneur, un requin blanc peut parcourir de 50 à 100 km par jour, donc il est fort probable qu’il s’agissait de Dold provenant de la Floride.

Une apparition soudaine

Ce qui devait être une simple pêche à la morue s’est vite transformé en scène digne d’un documentaire.

Après avoir ressenti une attaque sur une prise, Marc-Antoine Tassé a aperçu de grands remous à la surface. Quelques instants plus tard, le squale est apparu à trois pieds du bateau. « Il a frôlé ma canne et est venu se tourner tout près de nous. On voyait même ses branchies flotter dans l’eau. C’était à la fois magnifique et stressant », raconte-t-il.

Bien que la vidéo captée par la famille soit de qualité moyenne, les témoins affirment que la scène était d’une clarté saisissante. « En vrai, on l’a vraiment bien vu. Il est venu rôder autour comme par curiosité ».

Prudence recommandée

Si l’observation émerveille, elle rappelle aussi la prudence à adopter sur le fleuve. « Je ne voulais pas faire peur aux gens en publiant une vidéo, mais sensibiliser », explique-t-il. « Les kayakistes, les adeptes de planche à pagaie et les plongeurs doivent savoir qu’il y a des requins dans notre secteur ».

Selon lui, la présence accrue de grands prédateurs marins dans l’estuaire du Saint-Laurent pourrait être liée à deux facteurs soit, l’abondance de nourriture, notamment les phoques et les poissons de fond, ainsi que le réchauffement des eaux. « Je crois que ce sera de plus en plus courant de voir ces animaux dans nos parages », avance-t-il.

Un phénomène rare sur la Côte-Nord

Bien que des observations ponctuelles aient déjà été signalées dans la région, notamment à Forestville et Portneuf-sur-Mer en 2019, ou encore aux Îlets Caribou plus récemment, les pêcheurs locaux confirment que jamais auparavant un requin blanc n’avait été aperçu si près de Godbout.

Pour Marc-Antoine Tassé, cette rencontre vient renforcer la vocation de son entreprise. « Notre but, c’est de faire découvrir toute la richesse de notre fleuve. On voit souvent des baleines, mais vivre ça, ici, dans notre secteur, c’est unique. C’est quelque chose que je n’aurais jamais imaginé vivre », conclut-il.