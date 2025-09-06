Conseil municipal de Baie-Comeau : des travaux à l’agenda

Par Karianne Nepton-Philippe 10:00 AM - 6 septembre 2025
Centre sportif Alcoa de Baie-Comeau.  Photo Karianne Nepton-Philippe

Lors de la séance ordinaire du conseil de Baie-Comeau du 25 août, plusieurs points concernaient certains travaux pour différents projets dans la ville. Voici un résumé. 

Centre sportif Alcoa

Alors que le remplacement du système de pompes à saumure au Centre sportif Alcoa est nécessaire, la Ville de Baie-Comeau donne un contrat à l’entreprise Ainsworth.

C’est elle qui effectuera les travaux, qui sont à la hauteur de 202 390 $.

Notons que cette somme est puisée à même le Règlement d’emprunt pour les travaux d’immobilisations 2025 (emprunt de 4 560 000 $). 

Sentier des Embruns 

Le sentier des Embruns à Baie-Comeau est à nouveau accessible.

Les travaux de coupe d’arbres sont terminés. Il ne reste qu’un point qui est impraticable en raison d’un glissement de terrain. La carte est disponible sur le site de la Ville.

Notons qu’une convention de financement à intervenir avec le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables a été signée avec la Ville, pour un soutien financier de 52 000 $ destiné à ces travaux.

Cela découle d’un projet de Ma Ville Ma Voix.

Parc Jean-Noël-Tessier 

La Ville de Baie-Comeau doit faire une demande de cession de terres du domaine public au ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) pour son parc éco-industriel Jean-Noël-Tessier.

Cela touche une parcelle de terrain d’approximativement 15 250 m². Cette demande est nécessaire afin d’y passer une conduite d’eau brute pour alimenter les futurs occupants du parc. 

