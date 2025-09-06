Cégep de Baie-Comeau : la clinique-école est de retour

La clinique-école L’avant-garde du Cégep de Baie-Comeau a rouvert ses portes le 3 septembre pour la population qui a besoin de soins infirmiers.

En effet, sous la supervision du personnel enseignant du programme de Soins infirmiers, en collaboration avec l’infirmière clinicienne du CISSS de la Côte-Nord, les élèves sont en mesure d’offrir différents services.

Des activités de prévention de la santé sont aussi offertes et les élèves peuvent également répondre à certains besoins ponctuels.

« De cette façon, les élèves en Soins infirmiers sont mis en situation réelle et authentique de travail, tout en étant supervisés dans les tâches par le personnel enseignant du programme », explique le Cégep de Baie-Comeau sur son site Internet.

Voici les services offerts : test de glycémie, prise de tension artérielle, prises de sang (sur rendez-vous), premiers soins, consultation sur un problème de santé courant (ex. : hypertension artérielle, diabète, asthme, etc.), évaluation de l’état de santé, suivi de pansements, retrait d’agrafes et de points de suture, distribution de préservatifs ainsi que lavage d’oreilles (sur rendez-vous).

La clinique est ouverte selon l’horaire suivant : lundi et mercredi de 8 h à 16 h. Pour les prélèvements, les rendez-vous sont offerts les lundis et mercredis de 8 h à 10 h. Il faut apporter sa prescription médicale.

Pour les autres soins infirmiers, les intéressés doivent réserver une plage entre 10 h et 12 h ou 13 h et 15 h. Une nouveauté est à venir, affirme l’établissement scolaire.

Les services de la clinique-école sont offerts à toute la communauté collégiale ainsi qu’à la population générale de Baie-Comeau.

Pour prendre rendez-vous : https://ow.ly/cu9h50WQn6I