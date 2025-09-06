Chronique

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Par Sylvain Turcotte 6:00 AM - 6 septembre 2025
Temps de lecture :

Les élections municipales se tiendront le 2 novembre 2025. Sur la photo, on y retrouve quatre membres du conseil municipal actuel de Sept-Îles : les conseillers Guy Berthe, Guylaine Lejeune et Daniel Guérault, ainsi que le maire Denis Miousse. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

20 M$ pour soutenir des projets d’infrastructures minières

C’est dans les installations de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire que deux ministres du gouvernement québécois ont annoncé un nouveau programme qui vise la construction d’infrastructures minières.

20 M$ pour soutenir des projets d'infrastructures minières

Les élus septiliens se prononcent sur leur avenir politique

Le prochain conseil municipal de Sept-Îles risque de montrer un visage différent, car certains conseillers ne seront pas de retour.

Les élus septiliens se prononcent sur leur avenir politique

La rivière Moisie devient la première aire protégée de conservation autochtone

Le bassin versant de la Mishta-shipu (rivière Moisie) a été proclamée comme étant la première aire protégée de conservation autochtone (APCA) au Québec par le conseil de Uashat mak Mani-utenam (ITUM).

La rivière Moisie devient la première aire protégée de conservation autochtone

Des pompiers de Sept-Îles dévoués

Dans la liste de tâches des pompiers, il y a certainement une ligne qui dit qu’ils doivent être au service des citoyens. Appelés à se rendre au Centre de réadaptation du CISSS Côte-Nord, à Sept-Îles, en raison d’un système d’alarme qui s’est activé, ils ont prêté main-forte d’une tout autre façon sur place. 

Des pompiers de Sept-Îles dévoués

Eve Ringuette enchaîne les projets

L’Innue de Uashat mak Mani-utenam, Eve Ringuette, multiplie les projets artistiques, sans se déraciner de sa communauté. Que ce soit derrière la caméra ou devant, elle souhaite que de vivre de ses arts éventuellement.

Eve Ringuette enchaîne les projets

Une vente de livres usagés à petits prix à Sept-Îles

Pour une quatrième année, la bibliothèque Louis-Ange-Santerre et le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord organisent une vente de livres usagés.

Une vente de livres usagés à petits prix à Sept-Îles

Deux nouvelles Ruches d’art voient le jour à Baie-Trinité et Port-Cartier

La créativité et l’inclusion prennent un nouveau souffle dans la région avec l’ouverture de deux Ruches d’art, l’une à Baie-Trinité et l’autre à Port-Cartier. 

Deux nouvelles Ruches d'art voient le jour à Baie-Trinité et Port-Cartier

Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord : le calendrier est sorti

Encerclez ou notez la date du 18 octobre à votre agenda. La saison 2025-2026 de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord prendra alors son envol.

Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord : le calendrier est sorti

Une pétition de 500 signatures pour un nouveau skatepark à Port-Cartier

Une pétition comprenant près de 500 signatures a été déposée afin de demander la rénovation et l’amélioration du skatepark à Port-Cartier.

Une pétition de 500 signatures pour un nouveau skatepark à Port-Cartier

Ce qu'il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Chronique de Réjean Porlier | La non-imputabilité, cette gangrène qui ronge le Québec !

Ce qu'il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Chronique

Ce qu'il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Consulter la nouvelle
Chronique

Chronique de Réjean Porlier | La non-imputabilité, cette gangrène qui ronge le Québec !

Consulter la nouvelle

