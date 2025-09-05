Un feu de forêt à 4 km du poste Montagnais a été maîtrisé

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:09 AM - 5 septembre 2025
Temps de lecture :

La foudre a déclenché un feu de forêt à proximité du poste Montagnais. Photo Archives

Un feu de forêt causé par la foudre s’est déclaré à quelques kilomètres du poste Montagnais d’Hydro-Québec.

Un avion à citerne, une équipe héliportée et une équipe au sol ont été déployés pour s’attaquer à l’incendie qui s’est déclaré le 3 septembre. L’incendie a été déclaré comme maîtrisé le 5 septembre.

Les installations du poste Montagnais n’ont pas été mises en danger, étant donné que l’incendie se trouvait du côté ouest d’un cours d’eau et les infrastructures sont du côté est, indique Hydro-Québec. La rivière agissait comme un pare-feu.

Malgré le fait que l’incendie a été maîtrisé, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) poursuit ses efforts pour s’assurer d’éteindre le brasier. L’organisme se concentre aussi à maîtriser un autre incendie qui se trouve plus au sud que celui du poste Montagnais. Cet incendie est à proximité du secteur du chemin de fer, selon la SOPFEU.

Une quarantaine de pompiers ont été déployés pour les opérations.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Deux nouvelles Ruches d’art voient le jour à Baie-Trinité et Port-Cartier

D’importants travaux prévus sur les quais de Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine

Les ventes de cannabis sont en hausse et le prix est en baisse

Emplois vedettes

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

INSPECTEUR OU INSPECTRICE DE CHANTIER

Commission de la construction du Québec
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Deux nouvelles Ruches d’art voient le jour à Baie-Trinité et Port-Cartier

Consulter la nouvelle
Actualité

D’importants travaux prévus sur les quais de Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 07 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord