Un feu de forêt à 4 km du poste Montagnais a été maîtrisé

Un feu de forêt causé par la foudre s’est déclaré à quelques kilomètres du poste Montagnais d’Hydro-Québec.

Un avion à citerne, une équipe héliportée et une équipe au sol ont été déployés pour s’attaquer à l’incendie qui s’est déclaré le 3 septembre. L’incendie a été déclaré comme maîtrisé le 5 septembre.

Les installations du poste Montagnais n’ont pas été mises en danger, étant donné que l’incendie se trouvait du côté ouest d’un cours d’eau et les infrastructures sont du côté est, indique Hydro-Québec. La rivière agissait comme un pare-feu.

Malgré le fait que l’incendie a été maîtrisé, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) poursuit ses efforts pour s’assurer d’éteindre le brasier. L’organisme se concentre aussi à maîtriser un autre incendie qui se trouve plus au sud que celui du poste Montagnais. Cet incendie est à proximité du secteur du chemin de fer, selon la SOPFEU.

Une quarantaine de pompiers ont été déployés pour les opérations.