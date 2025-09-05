Sept-Îles | Le cirque arrive en ville

Le cirque sera à Sept-Îles ce samedi 6 septembre. Ce n’est pas Beauce Carnaval ni le cirque avec ses différents animaux.

Vague de cirque, présenté par la Salle Jean-Marc Dion, occupera le stationnement du parc du Vieux-Quai.

Ce sont six acrobates téméraires qui seront à l’oeuvre pour Éphémère, profitant d’un crépuscule d’été en s’offrant un moment de pure voltige et de franche rigolade.

Le stationnement deviendra leur terrain de jeu.

Les artistes de Vague de cirque s’amuseront à défier les lois de la gravité. Ils s’entraideront pour explorer toujours plus haut l’infinité des possibles.

« Leur joie de vivre est contagieuse, leur sensibilité est désarmante, leurs acrobaties deviennent de plus en plus insolites… », souligne le descriptif.

Il s’agit d’un spectacle gratuit. La représentation d’une durée de cinquante minutes prend son envol à 14 h.