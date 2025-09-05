Sept-Îles | Le cirque arrive en ville

Par Sylvain Turcotte 2:10 PM - 5 septembre 2025
Temps de lecture :

Vague de cirque, un spectacle qui sera présenté le samedi 6 septembre dans le stationnement du parc du Vieux-Quai à Sept-Îles. Photo courtoisie

Le cirque sera à Sept-Îles ce samedi 6 septembre. Ce n’est pas Beauce Carnaval ni le cirque avec ses différents animaux.

Vague de cirque, présenté par la Salle Jean-Marc Dion, occupera le stationnement du parc du Vieux-Quai.

Ce sont six acrobates téméraires qui seront à l’oeuvre pour Éphémère, profitant d’un crépuscule d’été en s’offrant un moment de pure voltige et de franche rigolade.

Le stationnement deviendra leur terrain de jeu.

Les artistes de Vague de cirque s’amuseront à défier les lois de la gravité. Ils s’entraideront pour explorer toujours plus haut l’infinité des possibles.

« Leur joie de vivre est contagieuse, leur sensibilité est désarmante, leurs acrobaties deviennent de plus en plus insolites… », souligne le descriptif.

Il s’agit d’un spectacle gratuit. La représentation d’une durée de cinquante minutes prend son envol à 14 h. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Des pompiers de Sept-Îles dévoués

20 M$ pour soutenir des projets d’infrastructures minières

Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord : le calendrier est sorti

Emplois vedettes

INSPECTEUR OU INSPECTRICE DE CHANTIER

Commission de la construction du Québec
Consulter l'offre

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Des pompiers de Sept-Îles dévoués

Consulter la nouvelle

20 M$ pour soutenir des projets d’infrastructures minières

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 07 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord