D’importants travaux prévus sur les quais de Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine

Par Victor Carré 5:00 AM - 5 septembre 2025
Victor Carré | Le Charlevoisien

Le NM Jos-Deschênes II accosté au quai de Tadoussac.

La Société des traversiers du Québec (STQ) a récemment lancé un appel d’offres afin de réaliser des travaux sur les quais de Baie-Sainte-Catherine et de Tadoussac. La fourchette de prix du chantier est estimée à entre 10 et 20 M$. 

Le chantier, qui sera réparti sur une année, consistera entre autres à remplacer les faces du quai du garage de Tadoussac par une surépaisseur en béton. L’actuel mur en palplanche aurait atteint sa durée de vie utile.

En 2024, la STQ avait octroyé un contrat à la firme CIMA+ pour effectuer une étude d’ingénierie sur cette partie du quai. Le mandat se chiffrait au montant de 2,5 M$.

La mise en place d’une tuyauterie et d’une plateforme pour la pisciculture est aussi prévue du côté de Tadoussac. 

Le môle déflecteur est la partie métallique située au bout du quai. Image tirée de l’appel d’offres

Pour le quai de Baie-Sainte-Catherine, il est planifié de renouveler les faces du môle déflecteur, une partie du quai conçue pour dévier l’eau, par une « surépaisseur en béton avec placage d’acier ». Le système de levage de la rampe A sera également changé.

L’entrepreneur devra aussi réparer le béton endommagé au niveau des deux quais et remplacer des parties de défenses sur l’installation.

Des parties du quai de Tadoussac, tout comme celui de Baie-Sainte-Catherine, ont subi les aléas de la nature. Image tirée de l’appel d’offres

Les dernières interventions de cette nature remontent à il y a 10 ans, soit en 2015, nous indique la STQ.

Selon l’appel d’offres, le début des travaux est prévu le 3 novembre. « Les travaux faisant l’objet du présent contrat doivent être complètement terminés, c’est-à-dire avoir reçu l’acceptation provisoire, au plus tard le 1ᵉʳ décembre 2026 », ajoute-t-on.

Il est spécifié dans les documents que l’entrepreneur choisi devra prendre en compte que « le service de la traverse de Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine a priorité sur les travaux et […] le déroulement des opérations ne doit, en aucun cas, être interrompu ».

