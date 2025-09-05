Des pompiers de Sept-Îles dévoués

Par Sylvain Turcotte 12:20 PM - 5 septembre 2025
Temps de lecture :

Des pompiers de la Sécurité incendie de Sept-Îles ont prêté main-forte au Centre de réadaptation, à la suite d'un important dégât d'eau causé par un gicleur. Photo CISSS de la Côte-Nord

Dans la liste de tâches des pompiers, il y a certainement une ligne qui dit qu’ils doivent être au service des citoyens. Appelés à se rendre au Centre de réadaptation du CISSS Côte-Nord, à Sept-Îles, en raison d’un système d’alarme qui s’est activé, ils ont prêté main-forte d’une tout autre façon sur place. 

Jeudi après-midi, un gicleur s’est déclenché dans l’édifice du 450, avenue Évangéline à Sept-Îles, causant un important dégât d’eau. 

Les pompiers de la Sécurité incendie de Sept-Îles qui se sont rendus sur place ont donné un précieux coup de main à l’équipe sur place, dépourvue dans les circonstances. Un geste qui a fait la différence.

« En plus d’être très sérieux, joviaux et sympathiques, ils ont fait tellement plus que ce à quoi je m’attendais. Ils nous ont donné un sérieux coup de main pour ramasser l’eau, afin de limiter les dommages à notre matériel thérapeutique essentiel à nos services aux usagers », a fait savoir Karine Landry, directrice des programmes de déficience intellectuelle, troubles du spectre de l’autisme et déficience physique.

Du côté du CISSS de la Côte-Nord, on souligne que la collaboration est une valeur fondamentale. « Hier, nos équipes ont constaté que c’est aussi une valeur chère à nos pompiers. Leur dévouement et leur efficacité ont fait toute la différence. »

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

20 M$ pour soutenir des projets d’infrastructures minières

Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord : le calendrier est sorti

Un feu de forêt à 4 km du poste Montagnais a été maîtrisé

Emplois vedettes

INSPECTEUR OU INSPECTRICE DE CHANTIER

Commission de la construction du Québec
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

20 M$ pour soutenir des projets d’infrastructures minières

Consulter la nouvelle

Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord : le calendrier est sorti

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 07 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord