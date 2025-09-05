Des pompiers de Sept-Îles dévoués

Dans la liste de tâches des pompiers, il y a certainement une ligne qui dit qu’ils doivent être au service des citoyens. Appelés à se rendre au Centre de réadaptation du CISSS Côte-Nord, à Sept-Îles, en raison d’un système d’alarme qui s’est activé, ils ont prêté main-forte d’une tout autre façon sur place.

Jeudi après-midi, un gicleur s’est déclenché dans l’édifice du 450, avenue Évangéline à Sept-Îles, causant un important dégât d’eau.

Les pompiers de la Sécurité incendie de Sept-Îles qui se sont rendus sur place ont donné un précieux coup de main à l’équipe sur place, dépourvue dans les circonstances. Un geste qui a fait la différence.

« En plus d’être très sérieux, joviaux et sympathiques, ils ont fait tellement plus que ce à quoi je m’attendais. Ils nous ont donné un sérieux coup de main pour ramasser l’eau, afin de limiter les dommages à notre matériel thérapeutique essentiel à nos services aux usagers », a fait savoir Karine Landry, directrice des programmes de déficience intellectuelle, troubles du spectre de l’autisme et déficience physique.

Du côté du CISSS de la Côte-Nord, on souligne que la collaboration est une valeur fondamentale. « Hier, nos équipes ont constaté que c’est aussi une valeur chère à nos pompiers. Leur dévouement et leur efficacité ont fait toute la différence. »