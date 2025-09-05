Défi 24h de survie: 35 065 $ amassés et une 2e édition confirmée

Le Défi 24 heures de survie d’Attitude Nordique a permis d’amasser 35 065 $ pour Homme Aide Manicouagan, un exploit annoncé lors de la soirée de projection du documentaire retraçant l’aventure.

Devant leurs proches réunis le 5 septembre, les 12 équipes, des quatre coins de la province, ayant relevé ce défi extrême en mai dernier ont aussi découvert l’identité des gagnants. Il s’agit d’une équipe Nord-Côtière former de la fratrie Cynthia et Daniel Pelletier de l’équipe Tatouage Nordique.

Durant 24 heures, les participants ont dû affronter la forêt, le froid, la pluie et l’absence de confort.

Un ingrédient secret du défi : la possibilité de demander de l’aide, qui rapportait des points, afin de rappeler que la survie et la vie en général, passe aussi par la solidarité.

Fort du succès, une 2e édition est déjà confirmée pour 2026, avec encore plus de défis et d’occasions de sensibiliser à l’importance de tendre la main.