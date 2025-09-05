Circulation par alternance sur la 138 à Franquelin en raison d’arbres menaçants

Un incident ralentit la circulation actuellement sur la route 138, à Franquelin.

Deux arbres, jugés instables, ont forcé l’intervention des équipes du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTQ) au km 792.

« En date de 17 h 08, on nous a signalé que des arbres menaçaient de tomber. Des opérations d’abattage ont été mises en place, ce qui entraîne une circulation par alternance à l’endroit concerné », a indiqué Christian Fortin, technicien en information au MTQ.

Selon les informations disponibles, la voie n’est pas complètement bloquée, mais les automobilistes doivent composer avec un ralentissement temporaire. Des signaleurs sont déployés sur place pour encadrer la circulation, le temps que les arbres soient sécurisés.

Or, une automobiliste témoigne d’une situation préoccupante. « C’est dangereux, il n’y a aucune signalisation et c’est dans une courbe », a-t-elle rapporté.

La durée exacte de l’intervention n’est pas encore connue. Le MTQ invite les conducteurs à la prudence et à prévoir des délais supplémentaires dans ce secteur de la 138.