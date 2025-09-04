Une pétition de 500 signatures pour un nouveau skatepark à Port-Cartier

Une pétition comprenant près de 500 signatures a été déposée afin de demander la rénovation et l’amélioration du skatepark à Port-Cartier.

Derrière cette initiative, il y a Windie Lefrancois. Celle qui est étudiante au niveau collégiale a décidé de lancer une pétition en raison de l’état du skatepark qu’elle juge dangereux et mal entretenu.

Après avoir recueilli des signatures au courant de l’été, elle a donc déposé la pétition lors de la séance du conseil du 25 août et a interpellé les élus pour améliorer cette infrastructure sportive.

« Je crois qu’ils ont bien aimé ce que j’avais à dire et ils ont trouvé que c’est une superbe idée », affirme Windie Lefrançois.

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, indique que les membres du conseil partagent les préoccupations que Mme Lefrançois a concernant le skatepark.

« On est au conscient autour de la table du conseil que le skatepark est désuet et qu’on est dû pour avoir une infrastructure digne de ce nom », dit-il.

Il souhaiterait que Port-Cartier puisse avoir un skatepark qui soit comparable à celui que la Ville de Sept-Îles vient tout juste d’inaugurer. Cette infrastructure pourrait être utilisée autant par les adeptes de skate, de BMX ou de trottinette.

Il indique toutefois que cette décision appartiendra au prochain conseil qui devra monter un projet et obtenir les sommes nécessaires pour le réaliser. Les élections municipales se tiendront le 2 novembre, dans toutes les municipalités au Québec.

Le maire tient aussi à souligner le fait qu’une jeune portcartoise, comme Windie Lefrançois, ait décidé de s’impliquer pour améliorer sa communauté est admirable.

« J’étais vraiment content quand elle est venue en séance du conseil. Je ne vous cacherai pas que j’étais ému de voir qu’une jeune fille vient nous demander de moderniser cette infrastructure. C’était touchant…C’est vraiment une très belle implication de sa part », affirme Alain Thibault.