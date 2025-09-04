Un voilier historique à Havre-Saint-Pierre

Le Port de Havre-Saint-Pierre reçoit de la grande visite en ce 4 septembre avec l’arrivée du voilier Ernestina-Morrissey.

Ce navire a été construit en 1894. Il a été utilisé pour l’exploration de l’Arctique. Il a aussi servi dans la marine américaine durant la Deuxième Guerre mondiale où il aidait à la surveillance des sous-marins et à la livraison de nourritures aux bases américaines. Le navire a été désigné comme monument national par le gouvernement américain.

De nos jours, le Ernestina-Morrissey sert de navire-école pour Massachusetts Maritime Academy.

Le navire est d’une longueur de 35 mètres et compte 10 membres d’équipage.