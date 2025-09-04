Un partenariat culturel et scientifique s’ouvre entre la Côte-Nord et le Groenland

Par Johannie Gaudreault 2:45 PM - 4 septembre 2025
Temps de lecture :

L’équipe de la RBMU et de Panache art actuel, lors du séjour exploratoire à la Station Uapishka à l'automne 2023. Photo courtoisie

Le centre d’artistes Panache art actuel et la Région de biosphère Manicouagan–Uapishka (RBMU) s’apprêtent à franchir une nouvelle étape dans leur démarche de résidences artistiques en milieu nordique. 

Du 13 septembre au 1er octobre, une mission exploratoire se tiendra au Groenland en vue d’un partenariat avec le Parc Aasivissuit-Nipisat de Sisimiut, un site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Ce projet, soutenu par le ministère des Relations internationales, le Conseil des arts du Canada et le Conseil des arts et des lettres du Québec, vise à développer un programme de résidences qui tisse des liens entre art, territoire et savoirs scientifiques.

Depuis 2024, Panache art actuel et la RBMU travaillent déjà de concert à la mise en place de telles initiatives. La première expérience avait pris forme à la Station Uapishka, infrastructure de recherche cogérée par le Conseil des Innus de Pessamit et la RBMU. Des artistes autochtones et allochtones y avaient partagé leurs visions autour du territoire, de la mémoire et des connaissances scientifiques.

Dans la foulée de cette démarche, un comité de réflexion avait été formé lors de la conférence Sisimiut II, organisée par la RBMU. C’est à ce moment que les responsables du Parc Aasivissuit-Nipisat ont manifesté leur intérêt à accueillir une résidence similaire, ouvrant la porte à cette mission exploratoire au Groenland.

Le séjour sera mené par Julie Godin, directrice générale et artistique de Panache art actuel, Catherine Arsenault, coordonnatrice artistique, ainsi qu’Evelyne Roy, conseillère principale à la RBMU. Leur mandat est de proposer un modèle de résidence adaptable à l’ensemble des membres du réseau nordique NORA (Nordic Atlantic Cooperation).

