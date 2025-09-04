Questions pour AquaBoreal à Baie-Trinité : la main-d’œuvre locale priorisée

Par Karianne Nepton-Philippe 6:31 AM - 4 septembre 2025
Temps de lecture :

AquaBoreal a tenu une séance d'information pour son BAPE le 3 septembre au soir à Baie-Trinité. Photo courtoisie

AquaBoreal priorisera la main-d’oeuvre locale avec son projet de construction d’une usine de production de saumon à Baie-Trinité. Il s’agit d’une question qui a été soulevée à plusieurs reprises lors d’une séance d’information le 3 septembre. 

« Notre objectif est d’avoir une main-d’oeuvre 100% locale. On a le défi de rendre ce projet attractif pour que les gens viennent s’établir pour travailler à Baie-Trinité », déclare Philippe St-Jean, porte-parole pour AquaBoreal. 

Ce dernier mentionne aussi, en répondant à une autre question, que depuis le début du processus, il est question de formation. « Le Cégep de Baie-Comeau a été identifié dès le départ comme un centre de formation. »

« Il y aura aussi un plan pour former les gens de Baie-Trinité pour donner les outils pour bien travailler », ajoute-t-il. 

Ce sont 80 emplois pour la première phase du projet et 44 pour la deuxième. 

Une salle comble 

La salle du conseil municipal de Baie-Trinté était pleine pour cette séance d’information, réalisée pour l’étude d’impact dans le cadre du processus du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

Des gens ont aussi pu suivre la séance en ligne et poser leurs questions en ligne. 

Transport et revalorisation

Les questions de transport, de revalorisation des déchets et d’économie circulaire ont aussi été soulevées en grand nombre. 

AquaBoreal a aussi rassuré les citoyens sur les mesures d’atténuation pour le bruit, les odeurs, les émissions de gaz a effet de serre et encore plus. 

L’échéancier, le dynamitage, le financement, l’approvisionnement en électricité ou encore sur le rôle du BAPE ont aussi été des interrogations fréquentes. 

C’est à Baie-Trinité que s’établira le projet de production de saumon AquaBoreal. Photo archives : Gérard Poirier

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Eve Ringuette enchaîne les projets

Le meurtrier de Robert Pickton plaidera coupable

Fermeture temporaire du quai de Baie-Comeau

Emplois vedettes

INSPECTEUR OU INSPECTRICE DE CHANTIER

Commission de la construction du Québec
Consulter l'offre

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Eve Ringuette enchaîne les projets

Consulter la nouvelle
Actualité

Le meurtrier de Robert Pickton plaidera coupable

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 07 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord