Questions pour AquaBoreal à Baie-Trinité : la main-d’œuvre locale priorisée

AquaBoreal priorisera la main-d’oeuvre locale avec son projet de construction d’une usine de production de saumon à Baie-Trinité. Il s’agit d’une question qui a été soulevée à plusieurs reprises lors d’une séance d’information le 3 septembre.

« Notre objectif est d’avoir une main-d’oeuvre 100% locale. On a le défi de rendre ce projet attractif pour que les gens viennent s’établir pour travailler à Baie-Trinité », déclare Philippe St-Jean, porte-parole pour AquaBoreal.

Ce dernier mentionne aussi, en répondant à une autre question, que depuis le début du processus, il est question de formation. « Le Cégep de Baie-Comeau a été identifié dès le départ comme un centre de formation. »

« Il y aura aussi un plan pour former les gens de Baie-Trinité pour donner les outils pour bien travailler », ajoute-t-il.

Ce sont 80 emplois pour la première phase du projet et 44 pour la deuxième.

Une salle comble

La salle du conseil municipal de Baie-Trinté était pleine pour cette séance d’information, réalisée pour l’étude d’impact dans le cadre du processus du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

Des gens ont aussi pu suivre la séance en ligne et poser leurs questions en ligne.

Transport et revalorisation

Les questions de transport, de revalorisation des déchets et d’économie circulaire ont aussi été soulevées en grand nombre.

AquaBoreal a aussi rassuré les citoyens sur les mesures d’atténuation pour le bruit, les odeurs, les émissions de gaz a effet de serre et encore plus.

L’échéancier, le dynamitage, le financement, l’approvisionnement en électricité ou encore sur le rôle du BAPE ont aussi été des interrogations fréquentes.