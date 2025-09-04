Le remaniement ministériel promis par François Legault aura lieu la semaine prochaine

Par Thomas Laberge, La Presse Canadienne 9:13 AM - 4 septembre 2025
Temps de lecture :

Le premier ministre du Québec, François Legault, à Québec le mardi 29 avril 2025. LA PRESSE CANADIENNE/Jacques Boissinot

Le remaniement ministériel annoncé cet été par le premier ministre François Legault aura lieu la semaine prochaine. Afin que les nouveaux ministres puissent se familiariser avec leurs dossiers, la rentrée parlementaire est repoussée de deux semaines, soit jusqu’au 30 septembre.

Le caucus des députés caquistes qui devait se tenir la semaine prochaine à Thetford Mines est donc reporté.

Dans une déclaration écrite, le cabinet du premier ministre indique que «ce sera l’occasion de donner un nouvel élan à l’équipe gouvernementale et de faire place à de nouvelles idées pour faire avancer les priorités du gouvernement».

«Le premier ministre a promis des changements. Dans les dernières semaines, il a consulté les citoyens, ses députés et ses ministres pour préparer la suite et mieux répondre aux besoins des Québécois. Ces changements vont s’amorcer dès la semaine prochaine avec un remaniement ministériel», ajoute-t-on.

Le remaniement tant attendu aura donc lieu quelques jours après le témoignage de M. Legault devant la commission Gallant sur le fiasco SAAQclic et l’annonce de la mort du projet Northvolt.

Lors de son témoignage devant le juge Denis Gallant, M. Legault a attribué la responsabilité ultime du fiasco SAAQclic à ses ministres des Transports, Geneviève Guilbault et François Bonnardel.

Mercredi, les deux ministres du gouvernement Legault n’ont offert aucun commentaire aux journalistes.

Andrée Laforest à la mairie de Saguenay ? 

Ces nouvelles surviennent la journée même où la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a convoqué les médias pour faire le «point sur son avenir politique». Une formulation indiquant généralement une démission.

Des rumeurs qui persistent depuis des mois suggèrent que Mme Laforest briguerait la mairie de Saguenay aux élections municipales qui auront lieu le 2 novembre prochain.

Si ces rumeurs s’avéraient fondées, le gouvernement devrait donc déclencher une élection partielle d’ici six mois pour remplacer Andrée Laforest dans la circonscription de Chicoutimi. 

François Legault aura fort à faire pour présenter une image de renouveau aux Québécois. Son gouvernement est en chute libre dans les sondages.

Selon l’agrégateur de sondages Qc125, si les élections avaient lieu aujourd’hui, la Coalition avenir Québec récolterait entre zéro et trois sièges. Elle en détient actuellement 86.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2018, François Legault n’a fait qu’un seul remaniement ministériel d’importance, en 2020, durant la pandémie.

Il avait alors remplacé Danielle McCann à la Santé par Christian Dubé et nommé Sonia LeBel au Conseil du trésor, notamment.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Une pétition de 500 signatures pour un nouveau skatepark à Port-Cartier

Questions pour AquaBoreal à Baie-Trinité : la main-d’œuvre locale priorisée

Eve Ringuette enchaîne les projets

Emplois vedettes

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Une pétition de 500 signatures pour un nouveau skatepark à Port-Cartier

Consulter la nouvelle

Questions pour AquaBoreal à Baie-Trinité : la main-d’œuvre locale priorisée

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 07 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord