La Troupe du Masque d’Or recrute pour «Pleins feux sur Broadway»

Par Vincent Rioux-Berrouard 2:39 PM - 4 septembre 2025
Temps de lecture :

La Troupe du Masque d’Or recrute pour son prochain spectacle qui sera présenté en juin 2026 : Pleins feux sur Broadway. Photo courtoisie

La Troupe du Masque d’Or, à Sept-Îles, est en période de recrutement pour trouver des chanteurs, des comédiens et des danseurs pour son prochain spectacle : Pleins feux sur Broadway.

Tous les passionnés par le théâtre musical sont donc invités à se manifester. Aucun prérequis n’est demandé.

Michel Pelletier, directeur artistique de la Troupe du Masque d’Or, invite les gens de 10 ans et plus à embarquer dans l’aventure.

«Le théâtre musical, ça va au-delà du chant et de la danse. Ça permet l’acquisition de connaissances, de développer sa confiance en soi et il y a des amitiés qui se créent en cours de route », dit-il.

Au cours des 32 ans d’existence de la Troupe du Masque d’or, celle-ci aura permis à de jeunes talents de se développer et même de faire carrière dans cette industrie. On peut citer Yvan Pedneault et Philippe Touzel, deux natifs de Sept-Îles.

Toutefois, pas besoin d’être un futur grand chanteur pour pouvoir faire partie de la Troupe du Masque d’Or. Si une personne a certaines aptitudes et qu’elle est intéressée, il y aura une place pour elle, assure M. Pelletier.

« Souvent, les gens se sous-estiment », dit-il.

Pour les intéressés, une soirée d’information obligatoire se tiendra le mercredi 10 septembre à 19h45 au Centre socio-récréatif, au local E3-E5. Un formulaire d’inscription doit être complété et retourné avant le 10 septembre. Vous pouvez l’obtenir par courriel à l’adresse : masquedor@live.ca.

Le spectacle Pleins feux sur Broadway comprendra des pièces musicales de certaines des plus grandes comédies musicales comme Chicago, Hamilton ou Finding Neverland. C’est en juin 2026 que sera présenté ce spectacle.

