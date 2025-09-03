Une équipe de cheerleading à Sept-Îles 

Le Club de gymnastique Gymnastîles de Sept-Îles ouvre une nouvelle branche : le Cheerleading civil

Le Club de gymnastique Gymnastîles offre cette nouvelle discipline depuis peu. Que ce soit au niveau récréatif ou compétitif, les deux seront disponibles au 7 force, l’équipe de cheerleading de Sept-Îles.

Suite à son déménagement l’an dernier, Coralie Boudreau-Rivière, la nouvelle entraîneuse de cheerleading, a remarqué l’absence d’équipe sportive dans la ville.

« Moi, je fais du cheerleading depuis mon primaire, c’est quelque chose que je voulais amener ici », confie-t-elle.

Ayant commencé ce sport en sixième année du primaire, elle a poursuivi autant au niveau compétitif que récréatif durant le secondaire. Vu que son CÉGEP n’avait pas d’équipe, elle a pris une pause de deux ans pour ensuite poursuivre à l’université dans l’équipe du Rouge et Or de l’Université Laval durant deux ans. Elle a terminé sa carrière sportive en participant aux mondiaux de cheerleading au sein d’une équipe de Québec, il y a deux ans.

L’an dernier, elle a commencé l’enseignement du cheerleading avec une équipe scolaire, les Huskys de Jean-du-Nord/Manikoutai et l’expérience fut couronnée de succès. Cette année, Mme Boudreau-Rivière jouera un rôle de soutien pour l’équipe scolaire des Huskys et se concentrera sur l’équipe civile de cheerleading, la nouvelle branche de Gymnastîles.

La seule problématique avec une équipe scolaire, c’est que ce n’est pas accessible à tous, c’est pour les élèves de secondaire 1 à 5.

« Il faudrait ouvrir une équipe civile pour répondre aux besoins des personnes qui ne peuvent pas le faire au scolaire », souligne-t-elle.

Plusieurs compétions sont déjà prévus à l’horaire pour cette année comme la sélection régionale en mode virtuel pour décembre, les provinciaux en mars 2026 et la compétition Kick’S Graduation Québec en mai 2026.