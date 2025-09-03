Les élus septiliens se prononcent sur leur avenir politique

Le prochain conseil municipal de Sept-Îles risque de montrer un visage différent, car certains conseillers ne seront pas de retour.

C’est le 2 novembre que les Septiliens seront appelés aux urnes afin de pourvoir les neuf postes de conseillers municipaux, ainsi que celui de maire.

Pour ce qui est des conseillers municipaux, certains ont confirmé qu’il ne se représenterait pas. C’est notamment le cas de Martin Perron, conseiller du district de Sainte-Marguerite. Il avait été élu en février 2024 lors d’une partielle.

« Ce demi-mandat a été très enrichissant pour moi, mais j’ai d’autres projets pour l’an prochain qui ne me permettraient pas de solliciter un nouveau mandat », fait-il savoir au Journal.

La conseillère du district de l’Anse, Mélissa Tremblay, élue pour la première fois en 2021, confirme qu’elle ne sollicitera pas de nouveau mandat.

Pour sa part, la conseillère du district de Jacques-Cartier, Charlotte Audet, avait indiqué dès 2022 qu’elle ne poursuivrait pas son engagement en politique municipale après son mandat actuel. Elle était au conseil depuis 2013.

Le siège du district de Moisie-Les Plages est vacant depuis cet été. La conseillère Carole Gaudreault a dû quitter ses fonctions pour des raisons familiales.

Ils se représenteront

Daniel Guérault, conseiller du district de Sainte-Famille depuis 2021, tentera d’obtenir un deuxième mandat.

« Il y a encore trop de choses à finir », dit-il pour expliquer sa décision.

Chantale Vaillancourt, conseillère du district de Mgr-Blanche, sollicitera aussi les suffrages. Elle avait été élue une première fois lors d’une élection partielle à l’automne 2023.

Également élu à l’automne 2023, le conseiller du district de Marie-Immaculée, Alexandre Leblanc, souhaite obtenir un nouveau mandat.

La représentante du district de Ferland, Guylaine Lejeune, sera présente sur le bulletin de vote en novembre, mais pas à titre de conseillère. Cette dernière a déjà annoncé qu’elle se présentera à la mairie de Sept-Îles. Elle représentait le district de Ferland depuis 2013. Elle avait aussi été conseillère du district de Gallix de 2003 à 2009.

Rappelons que le maire actuel, Denis Miousse, a annoncé qu’il ne se représentera pas. Il mettra ainsi fin à une carrière politique de 19 ans.

À l’exception de celle de Mme Lejeune, aucune autre candidature n’a été annoncée pour la mairie de Sept-Îles.

En réflexion

Pour l’instant, le conseiller du district du Vieux-Quai, Guy Berthe, affirme être en réflexion sur la possibilité de se représenter. Il fera bientôt connaître sa décision, indique-t-il. Ce dernier a été conseiller de 2013 à 2017 avant de faire un retour au conseil en 2021.

Des rumeurs avaient circulé autour d’une potentielle candidature à la mairie de Sept-Îles, mais il avait finalement décliné cette option.