Une vente de livres usagés à petits prix à Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 3:44 PM - 2 septembre 2025
Temps de lecture :

Le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord (RBCN) et la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre (LAS) présentent la 4e édition de la Biblio-vente Photo Réseau Biblio de la Côte-Nord

Pour une quatrième année, la bibliothèque Louis-Ange-Santerre et le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord organisent une vente de livres usagés.

L’événement ayant pour titre Biblio-vente se tiendra le 6 et 7 septembre aux abris du Vieux-Quai de 9 h à 16 h.

Cette activité permet de faire l’achat de livres retirés de la collection régionale qui sont encore en très bon état. Cette vente favorise également la découverte de nouveaux auteurs.

« C’est une magnifique occasion pour les petits et les grands lecteurs de découvrir des auteurs et de faire de belles trouvailles à petits prix. En les sortant de nos rayons pour faire de la place à de nouveaux ouvrages, on donne aux livres une seconde vie et on fait voyager la lecture en la gardant très accessible pour tous », souligne Pascale Malenfant, superviseure Culture et Bibliothèque à la Ville de Sept-Îles.

Les livres pour adultes et les bandes dessinées seront offerts au prix de 2 $, tandis que les livres jeunesse seront à 1 $. Le paiement se fera en argent comptant uniquement.

