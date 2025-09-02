Une cinquième édition pour le souper interculturel à Sept-Îles 

Cette année, le souper interculturel de Sept-Îles aura pour thème : les Mille et Une Nuits enchantées : l’Orient, le Grand Maghreb et la Méditerranée.

Il s’agit d’une activité organisée conjointement par l’Amicale interculturelle et le Centre Alpha Lira, deux organismes dévoués à la promotion de la diversité et à l’intégration culturelle. L’événement en est à sa cinquième édition.

La soirée sera animée par le groupe de musique Afirka et il y aura une prestation de danse orientale durant la soirée et un DJ pour terminer la soirée.

« Les 4 premières éditions c’était un succès, on affichait complet. Une belle participation des habitants de Sept-Îles », précise Mbégou Faye, président de l’Amicale interculturelle.

« Chaque année, on essaie de faire le souper en l’honneur d’une communauté présente à Sept-Îles. L’année passée, c’était en l’honneur des pays latins et cette année, on célèbre le peuple du Maghreb, donc du Moyen-Orient », poursuit-il.

Il reste toujours des billets en vente.