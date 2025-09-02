SAAQclic: François Legault continue de plaider l’ignorance sur les coûts

Le premier ministre du Québec, François Legault, a continué de plaider qu’il ignorait tout de la facture et des dépassements de coûts du projet informatique de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) jusqu’à l’hiver dernier avec le rapport du Vérificateur général du Québec (VGQ).

M. Legault a livré son témoignage fort attendu devant la commission Gallant, mardi à Montréal, durant lequel il a blâmé les dirigeants de la société d’État.

Il a martelé avoir seulement été mis au fait des coûts de la modernisation technologique de la SAAQ au moment de la publication du rapport du VGQ en février dernier.

Et ce n’est qu’au lancement raté de la plateforme SAAQclic, en février 2023, qu’il entend parler pour la première fois du virage numérique de la société, a affirmé le premier ministre.

«Autant le coût que le dépassement, il n’y a personne qui ne m’a parlé de ça avant février 2025. Moi, jusque là, ce que je pensais, c’est qu’il y avait essentiellement un problème d’implantation. (…) Il n’y avait pas à l’époque de questions de coûts ou de dépassements avant février 2025», a-t-il dit.

Le chef caquiste a toutefois reconnu que l’information sur les dépassements de coûts aurait dû monter à lui bien avant, et que ses ministres auraient dû davantage questionner la SAAQ sur la facture du projet.

M. Legault a critiqué au passage le contrat avec le consortium composé des firmes SAP et LGS, ne manquant pas de rappeler qu’il a été signé en 2017 sous le gouvernement libéral de Philippe Couillard.

Il a pointé des lacunes au contrat à propos de la responsabilité de chacun en cas de dépassements de coûts et de retards.

La commission d’enquête, présidée par le juge Denis Gallant, examine comment la conception de la plateforme SAAQclic a entraîné des dépassements de coûts d’au moins 500 millions $.

L’ex-secrétaire général Yves Ouellet et le chef de cabinet du premier ministre, Martin Koskinen, témoigneront aussi cette semaine.

Le virage numérique de la SAAQ, qui comprend la plateforme SAAQclic, devrait coûter au moins 1,1 milliard $, selon le VGQ.