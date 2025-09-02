Le 2e adolescent le plus en forme de la planète vient de Baie-Comeau

Travail acharné, sueur, discipline, sacrifices et persévérance : Olivier Dancause a tout donné et ça a payé. Le Baie-Comois a réussi à atteindre le podium aux CrossFit Games Teens. Il est le 2e adolescent le plus en forme au monde.

« Ce n’est pas rien », s’exclame son entraîneur Olivier Donais. « Ça a été un travail sur trois ans, mais on a réussi. Pourquoi on dit qu’il est le 2e plus en forme de la planète ? C’est parce que le CrossFit teste ta forme dans toutes les disciplines, tout est compris dans le CrossFit », ajoute-t-il.

Cette 2e place signifie un accomplissement pour Olivier Dancause. À 17 ans, il participait pour la deuxième fois à cette compétition, qui réunit les meilleurs adolescents de la planète. Il compétitionnait dans la catégorie des 16-17 ans.

« Moi, j’arrivais sur place avec l’intention de monter sur le podium. C’était ça mon objectif », confie le jeune athlète. « Au courant de la fin de semaine, je voyais que j’avais des chances de terminer premier », poursuit-il.

Même avec un soupçon de déception, lorsque la dernière épreuve qui l’a fait descendre d’une place, Olivier Dancause est heureux de sa médaille. « Sachant que je pouvais être premier, mais qu’en raison de quelques erreurs, j’ai terminé deuxième, c’est ça qui m’a un peu dérangé sur le coup. Mais, après deux jours, même en étant premier, je savais qu’il en restait encore deux », dit-il.

C’est après que tout soit terminé que le jeune se rendait compte de ce que signifiait sa médaille. Il a commencé à recevoir une panoplie de commentaires. « Il y avait des gars qui venaient me parler, des gars contre qui j’avais déjà compétitionné et qui m’ont battu », lance-t-il.

Son entraîneur ne peut lui cacher sa fierté envers son protégé. « Les gens ne comprennent pas à quel point c’est extrêmement dur de se rendre là », déclare-t-il.

Un modèle à suivre

Olivier Dancause en a surpris plus d’un, lors de cette compétition à Columbus. « Plus ça avançait, plus on voyait les gens là-bas qui se mettaient à jaser. Les coachs, durant les warm-ups, sont venus me parler pour savoir ce que j’ai fait pour l’amener à ce niveau-là », admet son entraîneur.

Comme il l’explique, le CrossFit teste toutes les capacités physiques de la personne et Olivier Dancause est bon dans chacune d’elles. Que ce soit par la force brute avec l’haltérophilie, l’endurance cardiovasculaire, l’agilité, la mobilité, la gymnastique ainsi que l’explosivité.

« Olivier, c’est un athlète complet. Il est bon dans tout. Les autres entraîneurs me disaient que c’était l’athlète le plus complet dans la gang », fait savoir Oliver Donais. Ce dernier s’est fait demander des conseils sur le type d’entraînement, laissant entendre que ce serait un modèle à suivre.

Le jeune athlète ne s’est pas non plus laissé intimidé, car en arrivant dans les échauffements, certains se bombent le torse et essaient d’impressionner les autres. Mais Olivier Dancause, qui avait déjà l’expérience de cette atmosphère, est resté concentré sur ses entraînements.

« J’étais moins stressé que l’an passé, je savais comment c’était. J’étais concentré sur mes affaires », dit-il. Son entraîneur souligne d’ailleurs la préparation mentale pour en arriver là.

Des parents fiers

Ses parents, Éric Dancause et Catherine Perron, se faisaient aussi approcher par les autres parents, admiratifs de la performance de l’athlète. Ceux-ci sont fiers de voir ce que leur enfant a accompli.

« C’est beaucoup de sacrifices. Mais, l’important, c’est que ton enfant soit heureux. S’il n’était pas heureux, ça ne fonctionnerait pas », lance Éric Dancause. « On lui a toujours posé la question : aimes-tu ça ? Oui ? Parfait. En tant que parent, on ne peut pas demander mieux », poursuit-il.

La suite ?

Le Baie-Comois se laisse du temps pour réfléchir à ses prochains objectifs. S’il souhaite retourner aux CrossFit Games, il entrera dans la catégorie la plus intense, soit les 18-34 ans. « Je lui ai dit de prendre plusieurs mois pour y penser, il y a plein de choix de vie qui s’en viennent aussi », mentionne Olivier Donais.

Olivier Dancause a commencé une Attestation d’études collégiales en soudure, à temps partiel, ce qui lui permettait d’adapter son horaire à ses entraînements. Il mentionne se diriger vers l’armée, où l’entraînement sera encore possible pour lui.

« Il y a aussi plein d’autres compétitions dans le monde du CrossFit. Je vais voir ce que ça peut donner, je me donne le temps d’y penser », indique-t-il.