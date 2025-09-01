Traverse Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine : forte attente en ce lundi de la Fête du Travail

La Société des traversiers du Québec (STQ) a émis une alerte vers 10 h 10, lundi matin, à l’occasion de la Fête du Travail, concernant la traverse Baie-Sainte-Catherine–Tadoussac.

Les automobilistes doivent prévoir un temps d’attente plus long qu’à l’habitude avant de pouvoir embarquer à bord des navires.