Sept-Îles | Sortie de route à la hauteur du parc des écureuils

Un véhicule (pick up de compagnie) avec remorque a fait une sortie de route vers 14h20 sur la route 138, à la hauteur du parc Aylmer-Whittom. Deux personnes se trouvaient à bord, selon les informations de la Sûreté du Québec. Elles auraient subi des blessures mineures. La circulation se fait en alternance.