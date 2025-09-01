Sept-Îles | Sortie de route à la hauteur du parc des écureuils

Par Sylvain Turcotte 2:55 PM - 1 septembre 2025
Temps de lecture :

Un véhicule (pick up de compagnie) avec remorque a fait une sortie de route vers 14h20 sur la route 138, à la hauteur du parc Aylmer-Whittom. Deux personnes se trouvaient à bord, selon les informations de la Sûreté du Québec. Elles auraient subi des blessures mineures. La circulation se fait en alternance.

