Collision sur la 138 près de Port-Cartier : le motocycliste est décédé

Par Sylvain Turcotte 8:38 AM - 1 septembre 2025
Temps de lecture :

Photo Archives

La collision survenue dimanche soir vers 20h30 entre une moto et un orignal à la hauteur du KM 950 entre Port-Cartier et Gallix aura été fatale pour son conducteur.

La personne sur la moto est décédée. C’est ce qui a été confirmé sur place, fait savoir le porte-parole de la Sûreté du Québec, Frédéric Deshaies.

La présence de l’orignal sur la chaussée a fait en sorte qu’il y a eu un autre impact, cette fois, avec une voiture. Il n’y a cependant pas eu de blessé.

La route 138 a été fermée à la circulation durant plusieurs heures. La circulation a repris en alternance vers 1h40. Elle est complètement rétablie depuis.

L’enquête pour déterminer les circonstances de l’événement suit son cours.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Collision sur la 138 entre Port-Cartier et Gallix

Un incendie suspect à Moisie

Plus de 10 000 visiteurs à la Maison du Tourisme de Tadoussac

Emplois vedettes

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Collision sur la 138 entre Port-Cartier et Gallix

Consulter la nouvelle
Actualité

Un incendie suspect à Moisie

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 27 août 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord