Unamen Shipu a un nouveau chef

Par Sylvain Turcotte 11:26 AM - 31 août 2025
Ernest Courtois, le nouveau chef du conseil de bande d'Unamen Shipu en Basse-Côte-Nord. Photo Facebook

Ernest Courtois devient le nouveau chez d’Unamen Shipu en Basse-Côte-Nord. Il a remporté la course à la chefferie.

M. Courtois a devancé le chef sortant, Raymond Bellefleur, par près de 140 votes. Le nouveaux chef en a obtenu 297, comparativement à 158 pour M. Bellefleur.

Les autres candidats à ce poste étaient Adelard Bellefleur (122 votes), Fanny Alisson Mark (66 votes) et Carmen Bellefleur (41 votes).

Autour de la table du conseil, Ernest Courtois sera entouré des conseillère Pelage Lago, Marie Mark et Marie Aimée Bellefleur ainsi que des conseillers Jo-David Mark, Georges Bellefleur et Gerry Mark.

Pelage Lago occupera également la fonction de vice cheffe.

Forte participation

Ils ont été nombreux les citoyens de la communauté d’Uamen Shipu à se faire entendre à cette élection. Le taux de participation à l’élection du 30 août a été de 75,4% (incluant le vote par anticipation).

C’est 685 personnes sur 908 membres inscrits qui ont exercé leur droit de vote.

Résultats des candidats conseillers non élus
Michael Simon Mestenapeo : 122 votes
Joseph Mullen : 62 votes
Simon Malleck : 24 votes
Jean Pierre Bellefleur : 70 votes

Cinthya Bellefleur Lalo : 51 votes
Marie Claude Lalo : 60 votes

