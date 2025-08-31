Un incendie suspect à Moisie

Par Éditions Nordiques 3:39 PM - 31 août 2025
Temps de lecture :

Une résidence de la rue Têtu, à Moisie, a été la proie des flammes au début de la nuit du 31 août.

La Sûreté du Québec et ses enquêteurs sur les crimes majeurs enquêtent sur un incendie qui a ravagé une maison de la rue Têtu, à Moisie, à quelque vingt kilomètres à l’est de la Sept-Îles.

L’incendie s’est déclaré un peu après minuit le 31 août. Les pompiers de la Ville de Sept-Îles ont confié le dossier à la SQ. Le feu serait de nature suspecte.

L’enquête est en cours. Il n’y a eu aucun blessé.

