Un incendie suspect à Moisie
Une résidence de la rue Têtu, à Moisie, a été la proie des flammes au début de la nuit du 31 août.
La Sûreté du Québec et ses enquêteurs sur les crimes majeurs enquêtent sur un incendie qui a ravagé une maison de la rue Têtu, à Moisie, à quelque vingt kilomètres à l’est de la Sept-Îles.
L’incendie s’est déclaré un peu après minuit le 31 août. Les pompiers de la Ville de Sept-Îles ont confié le dossier à la SQ. Le feu serait de nature suspecte.
L’enquête est en cours. Il n’y a eu aucun blessé.
