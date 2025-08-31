Sept-Îles | Les inscriptions tirent à leur fin pour le hockey et la ringuette
Les activités de l'Association de ringuette de Sept-Îles commenceront officiellement dans les prochains jours pour la saison 2025-2026. Photo Facebook
Le compte à rebours est enclenché pour la période d’inscriptions en vue des activités sportives hivernales.
Le 31 août est la date limite pour les inscriptions, notamment pour l’Association du hockey mineur de Sept-Îles et l’Association de ringuette de Sept-Îles.
La population est invitée à consulter les réseaux sociaux de ces organismes pour les détails et la façon de procéder.
Pour les autres sports, il est également possible d’obtenir les renseignements sur les différentes plateformes.
