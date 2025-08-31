Port-Cartier | C’est la fin pour Chez Véroh

Par Sylvain Turcotte 11:04 AM - 31 août 2025
Temps de lecture :

Après 13 ans, c'est la fin pour la cantine Chez Véroh, propriété de Véronique Lebel. Photo courtoisie

C’est la dernière journée de la cantine Chez Véroh de Port-Cartier. On ne parle pas ici de la fin de la saison, mais d’une fermeture définitive.

Sa propriétaire Véronique Lebel dit avoir aimé cette aventure de 13 ans « au bout », mais qu’il est temps pour elle de retrouver une vie. Sa cantine Chez Véroh ferme pour de bon en cette veille de la fête du Travail.

Sur les réseaux sociaux, elle a remercié ceux et celles qui l’ont soutenue depuis le premier jour, « votre fidélité, votre confiance et vos encouragements m’ont permis d’exister pendant 13 ans. Ce n’est pas rien. Ce fut un véritable honneur de vous servir et de partager avec vous des moments authentiques tous gravés dans ma mémoire », a-t-elle écrit.

Dimanche matin, en entrevue avec le Journal, deux heures avant d’ouvrir sa cantine pour une dernière journée, elle a mentionné que ce fut plaisant ses 13 années, « mais il y a eu de petits moments de découragement. C’est saisonnier, c’est toujours un défi d’avoir les employés. Je me retrouvais donc à travailler sept jours sur sept, quinze à seize heures par jour. Et je n’ai plus 30 ans », a-t-elle dit.  

Au fil des années, elle a également eu l’aide de ses parents, « mais ils sont âgés », a-t-elle dit.

Elle ne l’aura pas eu facile à d’autres égards.

« Ce qui m’a découragée le plus au fil des années, ce sont les obligations de la Ville de Port-Cartier pour me conformer à leurs règlements d’urbanisme », a-t-elle fait savoir.  

La pandémie lui aussi porté un dur coup, tout comme le changement de système de caisse et de module d’enregistrement imposé par le gouvernement. « Les commerces saisonniers auraient dû être exemptés de ce changement, car plusieurs commerces ont fermé pour cette raison », a-t-elle avancé.

Au-delà de tous ces motifs, Véronique Lebel a le goût d’avoir une vie tranquille, de pouvoir aller en vacances l’été. Elle ne pouvait même pas partir ne serait-ce qu’une heure.

Une aventure qui se termine donc pour elle comme propriétaire de sa cantine et de sa crèmerie, précédé d’un dix ans au restaurant des Galeries des Îles (Café Bob-Inette).

« C’est un mélange de plein de petites choses, mais je vis bien avec ma décision », a-t-elle dit.

Véronique Lebel assure qu’elle ne sera plus propriétaire d’un commerce. « J’ai le goût d’avoir ça relaxe », a-t-elle conclu. Pour les prochains temps, elle s’occupera des prêts-à-manger du Shell de Port-Cartier.

Chez Véroh est ouvert pour une dernière journée le 31 août de 11h30 à 19h30 sur l’avenue Parent. Pour la crèmerie, « je me suis fait dévaliser hier! », a-t-elle mentionné, parlant d’un fort achalandage.

