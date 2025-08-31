Charles Paquet s’illustre sur la Côte d’Azur

Par Sylvain Turcotte 3:31 PM - 31 août 2025
Charles Paquet. Photo Archives Word Triathlon

Les quatre dernières semaines d’entraînement en altitude à Font-Romeu de Charles Paquet ont payé. Le Port-Cartois s’est classé septième de la Série des Championnats du monde de triathlon (WTCS) de French Riviera.

L’athlète de 28 ans a bouclé le parcours sur distance sprint (750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course) en 51 min 37 s. Il a terminé à 44 secondes du vainqueur, l’Australien Matthew Hauser, et à 17 secondes du médaillé de bronze, le Brésilien Miguel Hidalgo. Le Portugais Vasco Vilaca a pris place sur la deuxième marche du podium.

Charles Paquet se trouvait parmi les meneurs de l’épreuve disputée sur la Côte d’Azur en France trouvait tout au long des sections de natation et de vélo. Le classement final s’est joué à la course à pied. Le Port-Cartois a réalisé le quatorzième meilleur temps de cette portion chez les 50 coureurs.

Il a parcouru la distance de natation en 9 min 11 s (4e meilleur chrono), celle de vélo en 26 min 38 s (6e meilleur chrono) avant de franchir la ligne d’arrivée avec un temps à la course de 14 min 20 s.

