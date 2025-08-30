Un montant record pour la loterie de l’Élyme des sables de Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 6:25 PM - 30 août 2025
Temps de lecture :

Michel Bellavance, directeur général de l’Élyme des sables.

Il n’y a pas que le Bingo de la Radio CKAU qui peut être payant à Sept-Îles. La loterie de l’Élyme des sables, la maison de soins palliatifs de Sept-Îles, aussi.

Sa cagnotte pour le tirage du 1er septembre s’élève déjà à plus de 110 000$. À 18h, elle dépassait les 112 000$. La moitié de ce montant ira au gagnant. Il est possible de se procurer des billets pour la loterie Chacun sa part jusqu’au 31 août, minuit.

En février dernier, trois mois après le lancement de cette campagne, le directeur de l’Élyme des sables, Michel Bellavance, parlait d’un montant net autour de 75 000$ pour la première année.

Il avait mentionné au Journal qu’il s’attendait à engranger entre 75 000 et 80 000 $ net, après avoir payé les différents frais, notamment ceux pour la Régie et la firme externe.

Avant le tirage du 1er septembre, sans compter les quelque 112 000$, la récolte totale se chiffrait à un peu plus de 365 000$ (en neuf tirages), partagé entre l’Élyme des sables et les gagnants. Le plus gros montant remporté jusqu’à date est de 35 042,50$.

« C’est certainement plus qu’anticipé. Un appui financier essentiel pour l’Élyme. Une générosité et une participation démontrée par la population qui souligne le travail de notre personnel envers la mission de notre maison de soins palliatifs », a exprimé M. Bellavance.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Aux petits oiseaux sur la Côte-Nord!

EXODE transmet sa passion de la musique électro

Un aperçu de la course pour remplacer la flotte de sous-marins du Canada

Emplois vedettes

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Aux petits oiseaux sur la Côte-Nord!

Consulter la nouvelle

EXODE transmet sa passion de la musique électro

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 27 août 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord