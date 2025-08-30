Un montant record pour la loterie de l’Élyme des sables de Sept-Îles

Il n’y a pas que le Bingo de la Radio CKAU qui peut être payant à Sept-Îles. La loterie de l’Élyme des sables, la maison de soins palliatifs de Sept-Îles, aussi.

Sa cagnotte pour le tirage du 1er septembre s’élève déjà à plus de 110 000$. À 18h, elle dépassait les 112 000$. La moitié de ce montant ira au gagnant. Il est possible de se procurer des billets pour la loterie Chacun sa part jusqu’au 31 août, minuit.

En février dernier, trois mois après le lancement de cette campagne, le directeur de l’Élyme des sables, Michel Bellavance, parlait d’un montant net autour de 75 000$ pour la première année.

Il avait mentionné au Journal qu’il s’attendait à engranger entre 75 000 et 80 000 $ net, après avoir payé les différents frais, notamment ceux pour la Régie et la firme externe.

Avant le tirage du 1er septembre, sans compter les quelque 112 000$, la récolte totale se chiffrait à un peu plus de 365 000$ (en neuf tirages), partagé entre l’Élyme des sables et les gagnants. Le plus gros montant remporté jusqu’à date est de 35 042,50$.

« C’est certainement plus qu’anticipé. Un appui financier essentiel pour l’Élyme. Une générosité et une participation démontrée par la population qui souligne le travail de notre personnel envers la mission de notre maison de soins palliatifs », a exprimé M. Bellavance.