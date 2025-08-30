OPINION | Le maire répond à « Le fantôme de l’hôtel de ville »

Le maire de Sept-Îles, Denis Miousse, a écrit une lettre ouverte en réponse au texte d’opinion «Le fantôme de l’hôtel de ville» d’Alexandre Côté, paru dans l’édition du 27 août 2025 du journal.

Le 22 avril 2024, au terme de plusieurs mois de discussions, le conseil municipal a adopté à l’unanimité la résolution no 2404-261 concernant la signature d’une promesse bilatérale entre la Ville de Sept-Îles et le CISSS de la Côte-Nord, pour la vente du terrain de l’hôtel de ville, dans le cadre du projet d’agrandissement et de modernisation de l’hôpital.

L’entente signée prévoit le versement par le CISSS à la Ville, d’une compensation monétaire de 18,5 millions de dollars établie notamment en fonction de la différence entre le coût estimé de rénovation du bâtiment actuel et celui de pour la construction d’un nouvel édifice municipal. De plus, dans le cadre de son projet d’agrandissement, le CISSS de la Côte-Nord remboursera à la Ville les frais liés à la relocalisation temporaire de ses bureaux.

Pour la Ville, cette entente a été conclue dans le meilleur intérêt des citoyens septiliens. Il s’agit d’une entente « gagnant-gagnant » qui permettra, d’une part, au CISSS d’aller de l’avant dans son projet d’agrandissement, contribuant ainsi à améliorer les services de santé pour la population de Sept-Îles et de l’est de la Côte-Nord et, d’autre part, à la Ville de construire un nouvel hôtel de ville plus fonctionnel et accessible, et mieux adapté aux besoins actuels et futurs de l’organisation.

Au printemps dernier, le CISSS de la Côte-Nord nous confirmait par écrit que, suivant la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2025, le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, avait autorisé Santé Québec à procéder à l’acquisition du terrain de l’hôtel de ville. Selon les termes de l’entente conclue, le CISSS fera l’acquisition du terrain vacant et versera à la Ville la compensation financière prévue au moment de conclure la transaction notariée.

Pour ce qui est de la hausse possible du compte de taxes, il est trop tôt pour traiter de cette question. Comme chaque année, un important exercice de planification budgétaire pour l’année 2026 s’est amorcé il y a quelques semaines avec nos équipes. Le budget, incluant les taux de taxes, sera adopté par le conseil à la suite des élections municipales de novembre.

Soyez assuré que nous mettons tout en œuvre pour limiter l’impact des projets d’infrastructures sur le compte de taxe des contribuables, que ce soit par des efforts d’optimisation de nos ressources, la recherche de partenariats financiers publics et privés, ou encore en travaillant au développement de la ville afin d’accroître les sources de revenus.

Un appel d’offres pour la construction du nouvel hôtel de ville a été lancé récemment. Les réponses des soumissionnaires sont attendues d’ici la fin septembre. Avec en main les coûts réels de construction et autres paramètres financiers, les élu(e)s seront alors bien outillés pour prendre une décision éclairée, dans le meilleur intérêt de la population et en respectant la capacité de payer des contribuables.

Denis Miousse,

Maire de Sept-Îles