OPINION | Le fantôme de l’hôtel de ville

Déjà plusieurs mois maintenant que l’on nous a informés de la décision du conseil municipal de démolir l’hôtel de ville actuel et d’en bâtir un neuf, grâce à l’entente entre la ville et le CISSS.

Mais hélas, le chèque n’est toujours pas signé. Le Conseil des ministres n’a toujours pas autorisé le versement des 18,5 millions, et on s’apprête à s’en aller en location….

Peut-on vraiment se fier à la promesse d’un ministre ou d’un élu municipal ?

Parfois oui….. souvent non ! Certains conseillers, qui briguent d’ailleurs la mairie, défendent ce projet farfelu et son instigateur, Denis Miousse, nous donnant un avant-goût de la monarchie qui nous serait servie.

Selon toute vraisemblance, on se dépêche avant les prochaines élections, parce qu’on sait très bien qu’un tel projet basé sur des promesses électorales est chétif, branlant, incertain… en voulez-vous d’autres ?

Parlons hausse de taxes maintenant. Malheureusement, il n’y a rien à dire.

On ne sait pas comment ça va coûter. Au diable les dépenses, on paiera plus tard ! Chers élus, chers citoyens, ne laissons pas ces gens nous endetter de 30-40-50 millions (si au moins on savait).

Soyons logiques et attendons les élections.

Alexandre Côté, Sept-Îles