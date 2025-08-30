Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Incendie de Nettoyeur Sept-Îles | L’objectif est de rebâtir

Soixante-deux ans d’histoire se sont envolés en fumée le 25 août avec l’incendie de Nettoyeur Sept-Îles. Les propriétaires et la direction de ce commerce symbolique (datant de 1963) n’ont qu’une chose en tête, rebâtir.

Tennis junior Sept-Îles craint les impacts de la perte de quatre terrains

L’organisation de Tennis junior Sept-Îles déplore les intentions de la Ville de Sept-Îles de ne plus reconstruire les terrains lorsque le nouvel hôtel de ville prendra place derrière le Centre socio-récréatif.

Une réflexion pour les VR au Vieux-Quai à Sept-Îles?

La Ville de Sept-Îles pourrait revoir sa position concernant l’accueil des VR dans le secteur du Vieux-Quai.

William Losier Labrie demande l’aide de la population pour faire avancer sa cause

William Losier Labrie souhaite pouvoir rester chez lui et demande d’avoir une entente exceptionnelle avec le CISSS de la Côte-Nord.

Les pancartes de la fin de la 138 ont été volées

Deux des mythiques affiches indiquant la fin de la route 138, à Kegaska, ont été volées.

Une démolition plutôt qu’une déconstruction pour l’hôtel de ville de Sept-Îles

Afin de faire disparaître l’actuel hôtel de ville de Sept-Îles, la municipalité ne procédera pas à une déconstruction, comme initialement annoncée, mais plutôt à une démolition.

Métaux Torngat confirme son choix pour un site à Pointe-Noire

Métaux Torngat confirme son intention d’implanter son usine de séparation de terres rares dans le secteur industriel Pointe-Noire, à Sept-Îles.

Le Cégep de Sept-Îles garde le cap sur ses projets

Malgré les coupures pour les projets en infrastructures, la direction du Cégep garde son plan, que ce soit pour l’aménagement extérieur de ses lieux, mais aussi pour un agrandissement éventuel de son gymnase.

Lancement du chantier pour le remplacement de l’école Leventoux à Havre-Saint-Pierre

Le gouvernement du Québec a officiellement lancé le chantier d’une nouvelle école primaire afin de remplacer l’école Leventoux à Havre-Saint-Pierre.

Une exposition permet de découvrir les secrets marins de l’Île Grande Basque

L’île Grande Basque de Sept-Îles sera le lieu d’une exposition afin de découvrir les secrets des refuges marins du golfe du Saint-Laurent.

Au large du Nord avec l’auteur Daniel Thibault

Dans cette série d’entrevues sporadiques, on vous propose des entretiens avec des personnalités originaires de la Côte-Nord, mais qui ont pris le large pour déployer leurs ailes. Ils portent en eux leurs racines nordiques qui continuent de les influencer et de les inspirer, mais surtout, ils reviennent toujours à la maison de temps en temps pour prendre une bonne bouffée d’air salin à la fois régénératrice et rassurante.

Une aide financière pour les produits d’hygiène durables à la Ville de Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles offrira une aide financière aux citoyens afin de promouvoir l’achat de couches lavables et de produits d’hygiène durable.

La ruelle animée du Port de Sept-Îles est ouverte

Ders chaises, des tables à pique-nique, un large carré de sables, des sculptures, tout ça aux abords de la promenade du Vieux-Quai. C’est ça la ruelle animée aménagée par le Port de Sept-Îles sur le site de l’ancienne Cage aux sports.

Apprendre grâce à la musique

La musique aide les jeunes dans leur parcours scolaire, notamment en mathématiques et en français, selon Andréanne Besnier, professeure de l’éveil musical à l’École de Musique de Sept-Îles.

Surprise! Des bris de conduite à l’aréna Conrad-Parent

Le début des activités à l’aréna Conrad-Parent de Sept-Îles ne se fera pas comme prévu la semaine prochaine. Des bris de conduite (saumure) ont été décelés.