Une réflexion pour les VR au Vieux-Quai à Sept-Îles?

La Ville de Sept-Îles pourrait revoir sa position concernant l’accueil des VR dans le secteur du Vieux-Quai.

C’est ce que le maire de Sept-Îles a laissé entendre lors de la séance du conseil du 25 août.

Rappelons que depuis juin, la Ville de Sept-Îles a permis au VR de séjourner pour une courte période dans deux stationnements dans ce secteur. Il y a un espace devant la résidence des Bâtisseurs et un autre sur le site de l’ancienne maison Boudreault. Le nombre de VR maximum permis a souvent été dépassé.

« On a pris note de certains débordements qui ont eu lieu cet été dans certains endroits où on avait autorisé le camping pour maximum 48 heures. Ça sera au prochain conseil de regarder cette politique concernant les stationnements », a affirmé Denis Miousse.

Il ajoute que chaque printemps, les élus se penchent sur cet enjeu de l’accueil des VR.

« Ça sera au prochain conseil de prendre les décisions concernant les VR. Ça sera également au prochain conseil à se donner les moyens de faire respecter cette réglementation », poursuit le maire.

Le président de la ZEC Matimek, Jean-Philippe Gauvin, a questionné le maire lors de la séance. Cette organisation à but non lucratif à des terrains pour accueillir les VR.

L’organisme explique ne pas être contre les stationnements gratuits dans le secteur du Vieux-Quai. Elle souhaite plutôt travailler avec la Ville pour maximiser les retombées de cette affluence touristique.

« En voyant les débordements [au Vieux-Quai], on réalise que notre ville et notre région attirent… On veut travailler avec la Ville pour enrichir l’expérience des visiteurs en offrant du camping en nature qui aura des retombées dans la communauté », explique Jeanne Barreau-Férard, directrice générale de la ZEC Matimek.

L’organisation indique qu’elle veut donc améliorer les services et activités offerts aux voyageurs en VR.

« Par exemple, les personnes pourraient aller dans un stationnement gratuit de la Ville un soir, puis un autre soir ils vont dans un camping. Pendant ce temps, il profite des attraits que la ville a à offrir comme aller dans les restaurants ou venir pêcher à la ZEC », explique Mme Barreau-Férard.