Une réflexion pour les VR au Vieux-Quai à Sept-Îles?
Sur le site de l'ancienne maison Boudreault, la limite est de trois VR. Photo courtoisie
La Ville de Sept-Îles pourrait revoir sa position concernant l’accueil des VR dans le secteur du Vieux-Quai.
C’est ce que le maire de Sept-Îles a laissé entendre lors de la séance du conseil du 25 août.
Rappelons que depuis juin, la Ville de Sept-Îles a permis au VR de séjourner pour une courte période dans deux stationnements dans ce secteur. Il y a un espace devant la résidence des Bâtisseurs et un autre sur le site de l’ancienne maison Boudreault. Le nombre de VR maximum permis a souvent été dépassé.
« On a pris note de certains débordements qui ont eu lieu cet été dans certains endroits où on avait autorisé le camping pour maximum 48 heures. Ça sera au prochain conseil de regarder cette politique concernant les stationnements », a affirmé Denis Miousse.
Il ajoute que chaque printemps, les élus se penchent sur cet enjeu de l’accueil des VR.
« Ça sera au prochain conseil de prendre les décisions concernant les VR. Ça sera également au prochain conseil à se donner les moyens de faire respecter cette réglementation », poursuit le maire.
Le président de la ZEC Matimek, Jean-Philippe Gauvin, a questionné le maire lors de la séance. Cette organisation à but non lucratif à des terrains pour accueillir les VR.
L’organisme explique ne pas être contre les stationnements gratuits dans le secteur du Vieux-Quai. Elle souhaite plutôt travailler avec la Ville pour maximiser les retombées de cette affluence touristique.
« En voyant les débordements [au Vieux-Quai], on réalise que notre ville et notre région attirent… On veut travailler avec la Ville pour enrichir l’expérience des visiteurs en offrant du camping en nature qui aura des retombées dans la communauté », explique Jeanne Barreau-Férard, directrice générale de la ZEC Matimek.
L’organisation indique qu’elle veut donc améliorer les services et activités offerts aux voyageurs en VR.
« Par exemple, les personnes pourraient aller dans un stationnement gratuit de la Ville un soir, puis un autre soir ils vont dans un camping. Pendant ce temps, il profite des attraits que la ville a à offrir comme aller dans les restaurants ou venir pêcher à la ZEC », explique Mme Barreau-Férard.
À découvrir
Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.
Les gens de passage en vanlife, comme je le suis moi même, ne sont pas intéressés à aller dans les ZEC et encore moins dans les campings. En fait, nous voulons rouler, explorer et visiter sans contrainte et sans réservation. À notre guise. En toute liberté. C’est un mode de vie. Nous sommes une belle communauté ouverte, curieuse, passionné et propre. Je suis désolé s’il y a des exception. Mais mes confrères et moi ramassons toujours tout ce qui traîne. Même les déchets des gens locaux. Et en plus, nous sommes plutôt de joyeux lurons qui aiment bien dépenser dans les restaurants, station services, musées, et les magasins des endroits visités. Si nous avons les moyens de dépenser pour une vanlife, croyez moi, nous avons les moyens de dépenser énormément pour la communauté. Sur la Côte Nord cette année il y a eut 16,000 visiteurs de plus que les autres années. Si nous dépensons une moyenne 4000$ pour nos vacances dans votre région, cela fait une entrée d’argent de 64 millions…. Plutôt que de bannir les vanlifeurs, vous devriez les accueillir avec soins ! Et profitez en pour venir nous jaser, cela nous fera plaisir de vous faire visiter notre… Lire la suite »