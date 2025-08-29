Perquisition de drogues à Portneuf-sur-Mer : un présumé trafiquant arrêté

Par Johannie Gaudreault 11:00 AM - 29 août 2025
Temps de lecture :

Photo archives

Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC Haute-Côte-Nord ont perquisitionné une résidence de la rue Émond à Portneuf-sur-Mer le 28 août en plus d’arrêter le résident des lieux, un homme de 51 ans.

Cette opération s’est déroulée en collaboration avec la Division des enquêtes sur les crimes majeurs.

Lors des perquisitions, les policiers ont pu retirer du marché illicite environ :

  • Un demi-kilogramme de cocaïne
  • 72 kilogrammes de cannabis illicite
  • 17 kilogrammes de hashish
  • 3 kilogrammes de concentré de cannabis (wax)
  • 1.5 kilogramme de cannabis comestible
  • 80 vapoteuses de cannabis
  • 30 grammes de psilocybine (champignon magique)
  • Des cigarettes de contrebande

Le présumé trafiquant a été remis en liberté, mais devra comparaître dans les prochains mois sous des accusations de possession et trafic de drogue.

Cette opération policière a été effectuée dans le cadre du programme ACCES-Cannabis, qui a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, notamment chez les jeunes et à diminuer la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants illégaux faites à la SQDC.

La Sûreté du Québec rappelle qu’il existe une façon de transmettre de l’information en toute confiance concernant toute activité illégale ou criminelle. En tout temps, vous pouvez communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

À savoir :

  • Lorsque vous appelez à la Centrale de l’information criminelle, vous parlez à un agent de soutien aux enquêtes ;
  • L’information est traitée de façon confidentielle;
  • Si vous le souhaitez, vous pouvez rencontrer un enquêteur pour obtenir de l’information ou lui transmettre des renseignements sur un acte criminel.

Il vous est également possible, de façon tout aussi confidentielle, de signaler un crime à partir de la section Nous joindre du site Web de la Sûreté du Québec.

Le mandat de la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec est d’obtenir des informations sur toute activité suspecte observée par les citoyens. Vos renseignements peuvent contribuer à résoudre des crimes.

